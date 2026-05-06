Brutális iskolai lövöldözés: 13 éves fiú nyitott tüzet, többen meghaltak

Iskolai lövöldözés rázta meg Brazíliát, miután egy 13 éves fiú tüzet nyitott egy rio brancói iskolában. A támadásban két női dolgozó meghalt, több ember pedig megsérült. A pánikba esett diákok a lövések elől menekültek, sokan kétségbeesetten próbáltak biztonságba jutni – írja a Mirror.

Iskolai lövöldözés rázta meg a brazíliai Rio Brancót (illusztráció) – Fotó: Pexels

Iskolai lövöldözés Brazíliában: vérfürdő Rio Brancóban

A tragédia a São José Intézetben történt, Rio Branco városában, az északkelet-brazíliai Acre államban. A szemtanúk szerint a lövöldözés pillanatok alatt káoszt okozott: volt, aki tantermekbe zárkózott, mások az épületből kifutva próbáltak menekülni.

Több diák a 6 méter magas falon próbált átjutni a szomszédos épület felé.

Egy közeli hotel recepciósa elmondta, hogy csak egy tanulónak sikerült átjutnia és ott menedéket találnia, a többiek közül többen az iskola tetején rekedtek a menekülés közben. A hatóságok szerint a 13 éves feltételezett elkövetőt a rendőrség elfogta, és a fiú beismerte a támadást. A vizsgálat jelenleg is tart, azt is próbálják tisztázni, hogy a diák az iskola jelenlegi vagy korábbi tanulója volt-e. A támadás során használt fegyver a fiú törvényes gondviselőjének tulajdonában volt, őt szintén őrizetbe vették.

A lövöldözésben két női iskolai dolgozó meghalt, egy harmadik alkalmazott és egy diák pedig megsérült, őket kórházba szállították.

Az iskolában három napra felfüggesztették a tanítást, miközben a rendőrségi vizsgálat tovább folytatódik. Az iskolai lövöldözés Brazíliában az utóbbi években egyre gyakoribbá vált: tavaly szeptemberben két diák halt meg egy cearái támadásban, 2023 októberében São Paulóban egy 17 éves tanulót lőttek le, ugyanazon év áprilisában pedig egy férfi egy santa catarinai bölcsődében négy kisgyermeket ölt meg.