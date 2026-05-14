Egyre több szülő kerül célkeresztbe az amerikai iskolai lövöldözések miatt

Egyre több amerikai ügyész próbálja felelősségre vonni azoknak az iskolai lövöldözőknek a szüleit, akik szerintük hozzájárultak a tragédiákhoz azzal, hogy fegyverhez engedték gyermekeiket vagy figyelmen kívül hagyták a figyelmeztető jeleket. A legfrissebb iskolai lövöldözéses ügy Colin Gray nevéhez kapcsolódik, akit gyilkosság miatt ítéltek el, miután 14 éves fia a vád szerint négy embert ölt meg egy georgiai iskolában 2024-ben.
Bár Gray nem volt jelen az iskolai lövöldözésnél, az ügyészek szerint felelőssé tehető, mert fia könnyen hozzáférhetett a fegyverekhez – írja a The Guardian

Colin Gray fia négy embert ölt meg egy georgiai iskolai lövöldözés során – Fotó: Unsplash
Ez már a második olyan nagy horderejű eset az Egyesült Államokban, amikor egy iskolai lövöldöző szüleit emberöléssel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélik el. 

Korábban Jennifer Crumbley és James Crumbley is börtönbüntetést kapott, miután fiuk 2021-ben négy diákot megölt egy michigani iskolában.

Az ügyek hatalmas vitát indítottak el Amerikában arról, meddig terjed a szülők felelőssége. Egyes szakértők szerint az ilyen perek visszatarthatják a felelőtlen fegyvertartástól a családokat, míg mások attól tartanak, hogy az állam így próbálja a szülőkre hárítani a mélyebb társadalmi problémák – például a mentális egészségügyi rendszer hiányosságai és a fegyvertartási szabályozás – következményeit.

