Egyre több szülő kerül célkeresztbe az amerikai iskolai lövöldözések miatt

Bár Gray nem volt jelen az iskolai lövöldözésnél, az ügyészek szerint felelőssé tehető, mert fia könnyen hozzáférhetett a fegyverekhez – írja a The Guardian.

Colin Gray fia négy embert ölt meg egy georgiai iskolai lövöldözés során

Ez már a második olyan nagy horderejű eset az Egyesült Államokban, amikor egy iskolai lövöldöző szüleit emberöléssel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélik el.

Korábban Jennifer Crumbley és James Crumbley is börtönbüntetést kapott, miután fiuk 2021-ben négy diákot megölt egy michigani iskolában.

Az ügyek hatalmas vitát indítottak el Amerikában arról, meddig terjed a szülők felelőssége. Egyes szakértők szerint az ilyen perek visszatarthatják a felelőtlen fegyvertartástól a családokat, míg mások attól tartanak, hogy az állam így próbálja a szülőkre hárítani a mélyebb társadalmi problémák – például a mentális egészségügyi rendszer hiányosságai és a fegyvertartási szabályozás – következményeit.

