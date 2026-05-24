19 gyerek halt meg, miközben a rendőrök kint vártak – az uvalde-i tragédia részletei

2022. május 24-én az Egyesült Államokat minden idők egyik legmegrázóbb iskolai lövöldözése rázta meg. A tanítási napon egy 18 éves fegyveres fiú tüzet nyitott a texasi Uvalde városában található Robb általános iskolában. A mészárlásban 19 gyermek és 2 tanár halt meg. A rendőrség reakciója később országos botránnyá vált, mivel a hatóságok több mint egy órán át nem mentek be a tantermekbe, miközben bent még éltek és segítségért könyörögtek a gyerekek – írja az AP News.
Az uvalde-i lövöldözés máig az egyik legsúlyosabb és legvitatottabb amerikai iskolai támadás.
A támadó a 18 éves Salvador Ramos volt. Korábbi osztálytársai visszahúzódó, problémás fiatalnak írták le. Többen arról számoltak be, hogy gyakran zaklatták, nehéz családi környezetben nőtt fel, és fokozatosan elszigetelődött. A fiú az iskolából kimaradt, kevés barátja volt, és egyre több erőszakos tartalmat fogyasztott az interneten. A támadás előtt nem sokkal legálisan vásárolt két AR-15 típusú félautomata puskát, valamint nagy mennyiségű lőszert, közvetlenül a 18. születésnapja után.
A nyomozás során kiderült, hogy a mészárlás előtt fenyegető üzeneteket küldött ismerőseinek, valamint közösségi médiás bejegyzésekben is utalt arra, hogy valami szörnyűségre készül.
2022. május 24-én délelőtt Salvador Ramos először saját nagymamáját lőtte fejbe uvaldei otthonukban. A nő túlélte a támadást és később segítséget tudott kérni.
Ezután Ramos autóval elindult a Robb általános iskola felé. Útközben balesetet szenvedett egy árokban, majd felfegyverkezve gyalog indult az iskola felé.
A támadó 11:33-kor jutott be az iskola épületébe egy nyitva hagyott ajtón keresztül. Röviddel később belépett a 111-es és 112-es tantermekbe, ahol negyedikes gyerekek tartózkodtak.
Ekkor kezdődött a mészárlás. A támadásban összesen 19 gyermek és 2 tanár vesztette életét, 17 gyermek megsérült. Az áldozatok többsége 9–11 év közötti gyermek volt.
Valóban nem léptek időben a rendőrök az iskolai lövöldözésben?
A rendőrök már percekkel a lövöldözés kezdete után megérkeztek az iskolához. A későbbi vizsgálatok szerint elegendő fegyveres rendőr állt rendelkezésre ahhoz, hogy gyorsan megállítsák a támadót, ennek ellenére a hatóságok több mint 70 percig vártak a folyosón – írja a Guardian.
A hivatalos idővonal szerint a lövöldöző 11:33-kor ment be az iskolába, perceken belül megérkeztek az első egységek a helyszínre, a támadót viszont csak 12:50-kor lőtték le.
A késlekedés oka az volt, hogy a helyszínen lévő vezetők tévesen úgy kezelték az esetet, mintha a gyanúsított elbarikádozta volna magát, nem pedig aktív iskolai lövöldözésként.
Az aktív iskolai lövöldözés protokollja szerint a rendőröknek azonnal be kellett volna törniük a tanterembe, még akkor is, ha ezzel veszélybe sodorják magukat.
Ehelyett kulcsot kerestek a tanteremhez, pajzsokra és felszerelésre vártak, nem volt egyértelmű parancsnok és több hatóság között teljes kommunikációs káosz alakult ki.
Közben bent a gyerekek többször hívták a 911-et, segítségért könyörögve. A későbbi vizsgálatok szerint egyes sérültek talán túlélhették volna, ha hamarabb érkezik segítség.
A rendőrségi reakció országos felháborodást váltott ki
Az amerikai igazságügyi minisztérium 2024-ben kiadott, közel 600 oldalas jelentése „súlyos kudarcnak” nevezte a rendőrség fellépését. A jelentés szerint hiányzott a vezetés, rossz döntések születtek, a rendőrök nem követték a kiképzésüket, és a gyerekek életének megmentése helyett saját biztonságukra koncentráltak – írja a justice.gov.
A helyszínen mintegy 376 rendőr tartózkodott, mégis több mint egy óráig nem sikerült megállítani a támadót.
A merénylőt végül az amerikai határőrség taktikai egységéhez tartozó ügynökök lőtték le, miután behatoltak a tanterembe.
A későbbi jelentések szerint több helyi rendőr nem mert előrenyomulni, mert attól tartottak, hogy őket is lelövik.
Az eset után több rendőrt felfüggesztettek, egyes vezetők lemondtak vagy kirúgták őket, Pete Arredondo iskolarendőrfőnök pedig országos kritikák célpontja lett.