19 gyerek halt meg, miközben a rendőrök kint vártak – az uvalde-i tragédia részletei

2022. május 24-én az Egyesült Államokat minden idők egyik legmegrázóbb iskolai lövöldözése rázta meg. A tanítási napon egy 18 éves fegyveres fiú tüzet nyitott a texasi Uvalde városában található Robb általános iskolában. A mészárlásban 19 gyermek és 2 tanár halt meg. A rendőrség reakciója később országos botránnyá vált, mivel a hatóságok több mint egy órán át nem mentek be a tantermekbe, miközben bent még éltek és segítségért könyörögtek a gyerekek – írja az AP News.

A rendőrség a helyszínen dolgozik a Robb Általános Iskolában történt iskolai lövöldözés után, ahol 2022. május 24-én 19 diák és 2 tanár vesztette életét.

Az uvalde-i lövöldözés máig az egyik legsúlyosabb és legvitatottabb amerikai iskolai támadás.

A támadó a 18 éves Salvador Ramos volt. Korábbi osztálytársai visszahúzódó, problémás fiatalnak írták le. Többen arról számoltak be, hogy gyakran zaklatták, nehéz családi környezetben nőtt fel, és fokozatosan elszigetelődött. A fiú az iskolából kimaradt, kevés barátja volt, és egyre több erőszakos tartalmat fogyasztott az interneten. A támadás előtt nem sokkal legálisan vásárolt két AR-15 típusú félautomata puskát, valamint nagy mennyiségű lőszert, közvetlenül a 18. születésnapja után.

A nyomozás során kiderült, hogy a mészárlás előtt fenyegető üzeneteket küldött ismerőseinek, valamint közösségi médiás bejegyzésekben is utalt arra, hogy valami szörnyűségre készül.

2022. május 24-én délelőtt Salvador Ramos először saját nagymamáját lőtte fejbe uvaldei otthonukban. A nő túlélte a támadást és később segítséget tudott kérni.

Ezután Ramos autóval elindult a Robb általános iskola felé. Útközben balesetet szenvedett egy árokban, majd felfegyverkezve gyalog indult az iskola felé.

A támadó 11:33-kor jutott be az iskola épületébe egy nyitva hagyott ajtón keresztül. Röviddel később belépett a 111-es és 112-es tantermekbe, ahol negyedikes gyerekek tartózkodtak.

Ekkor kezdődött a mészárlás. A támadásban összesen 19 gyermek és 2 tanár vesztette életét, 17 gyermek megsérült. Az áldozatok többsége 9–11 év közötti gyermek volt.

A rendőrség a helyszínen a Robb Általános Iskolában történt tömeggyilkosság után 2022. május 24-én.

Valóban nem léptek időben a rendőrök az iskolai lövöldözésben?

A rendőrök már percekkel a lövöldözés kezdete után megérkeztek az iskolához. A későbbi vizsgálatok szerint elegendő fegyveres rendőr állt rendelkezésre ahhoz, hogy gyorsan megállítsák a támadót, ennek ellenére a hatóságok több mint 70 percig vártak a folyosón – írja a Guardian.

A hivatalos idővonal szerint a lövöldöző 11:33-kor ment be az iskolába, perceken belül megérkeztek az első egységek a helyszínre, a támadót viszont csak 12:50-kor lőtték le.

A késlekedés oka az volt, hogy a helyszínen lévő vezetők tévesen úgy kezelték az esetet, mintha a gyanúsított elbarikádozta volna magát, nem pedig aktív iskolai lövöldözésként.

Az aktív iskolai lövöldözés protokollja szerint a rendőröknek azonnal be kellett volna törniük a tanterembe, még akkor is, ha ezzel veszélybe sodorják magukat.

Ehelyett kulcsot kerestek a tanteremhez, pajzsokra és felszerelésre vártak, nem volt egyértelmű parancsnok és több hatóság között teljes kommunikációs káosz alakult ki.