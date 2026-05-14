India

Ítéletidő tombolt Uttar Pradesben, sokan meghaltak

Súlyos vihar pusztított India északi részén, ahol eső, jégeső és villámlás okozott tragédiát. Az ítéletidő Uttar Prades államban 89 ember halálát okozta, több tucatnyian pedig megsérültek.
India északi részén, Uttar Pradesh államban 2026. május 13-án, szerdán csapott le az ítéletidő, amelyről az indiai katasztrófavédelem másnap, május 14-én számolt be – írja az MTI.

Ítéletidő Indiában: több mint nyolcvanan meghaltak
A pusztító vihar következtében 89 ember meghalt, 53 ember megsérült, 87 lakóház megrongálódott, és 114 haszonállat is elpusztult.

Ítéletidő tarolta le Uttar Pradesht

A viharos szél fákat csavart ki, óriásplakátokat szakított le, és több járművet is megrongált. A hatóságok szerint az áldozatok egy része kidőlő fák és összeomló házfalak miatt vesztette életét.

Gyors segítséget ígértek

Jogi Aditjanat, Uttar Pradesh miniszterelnöke arra utasította a helyi hatóságokat, hogy segítsék a túlélőket, és 24 órán belül folyósítsák a károsultaknak járó támogatásokat. A térségben a monszun előtti forró időszakban gyakoriak a heves viharok, de a mostani tragédia különösen súlyosnak számít.

