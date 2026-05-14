Ítéletidő tombolt Uttar Pradesben, sokan meghaltak

India északi részén, Uttar Pradesh államban 2026. május 13-án, szerdán csapott le az ítéletidő, amelyről az indiai katasztrófavédelem másnap, május 14-én számolt be – írja az MTI.
A pusztító vihar következtében 89 ember meghalt, 53 ember megsérült, 87 lakóház megrongálódott, és 114 haszonállat is elpusztult.
Ítéletidő tarolta le Uttar Pradesht
A viharos szél fákat csavart ki, óriásplakátokat szakított le, és több járművet is megrongált. A hatóságok szerint az áldozatok egy része kidőlő fák és összeomló házfalak miatt vesztette életét.
Gyors segítséget ígértek
Jogi Aditjanat, Uttar Pradesh miniszterelnöke arra utasította a helyi hatóságokat, hogy segítsék a túlélőket, és 24 órán belül folyósítsák a károsultaknak járó támogatásokat. A térségben a monszun előtti forró időszakban gyakoriak a heves viharok, de a mostani tragédia különösen súlyosnak számít.
