Ítéletidő tombolt Uttar Pradesben, sokan meghaltak

India északi részén, Uttar Pradesh államban 2026. május 13-án, szerdán csapott le az ítéletidő, amelyről az indiai katasztrófavédelem másnap, május 14-én számolt be – írja az MTI.

Ítéletidő Indiában: több mint nyolcvanan meghaltak

Fotó: Press Trust of India

A pusztító vihar következtében 89 ember meghalt, 53 ember megsérült, 87 lakóház megrongálódott, és 114 haszonállat is elpusztult.

Ítéletidő tarolta le Uttar Pradesht

A viharos szél fákat csavart ki, óriásplakátokat szakított le, és több járművet is megrongált. A hatóságok szerint az áldozatok egy része kidőlő fák és összeomló házfalak miatt vesztette életét.

Ingázók haladnak át egy porviharon Prayagrajban, Uttar Pradesh államban, 2026. május 13-án, szerdán

Gyors segítséget ígértek

Jogi Aditjanat, Uttar Pradesh miniszterelnöke arra utasította a helyi hatóságokat, hogy segítsék a túlélőket, és 24 órán belül folyósítsák a károsultaknak járó támogatásokat. A térségben a monszun előtti forró időszakban gyakoriak a heves viharok, de a mostani tragédia különösen súlyosnak számít.

31 people have been killed as powerful storm, rains caused havoc in various districts of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/Q94PJxxKBV — Citizen Kau (@citizen_kau) May 13, 2026