Gyalogosok közé csapódott a részeg sofőr, többen meghaltak a horrorbalesetben

Sokkoló jelenetek játszódtak le New Yorkban, miután egy autó nagy sebességgel a járdára sodródott és emberek közé csapódott. A rendőrség szerint a tragédiát egy ittas sofőr okozta.
A feltételezések szerint egy ittas sofőr okozott halálos balesetet péntek este Manhattan felső részén, amikor elvesztette az uralmat autója felett, majd a járdára hajtva emberek közé csapódott. A tragédiában két ember meghalt, három másik pedig életveszélyesen megsérült – írja a New York Post.

Ittas sofőr okozhatta a halálos balesetet New Yorkban – Fotó: Pexels

Horrorbalesetet okozott az ittas sofőr New Yorkban

A rendőrség szerint a 61 éves férfi fekete Mercedesével először egy másik járműnek ütközött, majd elvesztette az irányítást az autó fölött. A Mercedes ezután több parkoló járműnek is nekiütközött, mielőtt felhajtott a járdára, és egy borbélyüzlet előtt ülő férfiak közé csapódott. A társaság öt tagja közül ketten – egy 35 és egy 46 éves férfi – a helyszínen életüket vesztették. A balesetben további három férfi is súlyosan megsérült, őket életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A sofőr a beszámolók szerint azt állította, hogy stroke-ot kapott és elvesztette az eszméletét, a rendőrség azonban közölte: a jelek alapján alkohol befolyása alatt állhatott. A férfit őrizetbe vették, folyamatban van az eljárás ellene.

Lopott autóban lopott vadhús: jogsi nélkül, ittasan vezetett a kerítésszaggató ámokfutó

Lopott autók, összetört oszlopok és letarolt kerítések maradtak a részeg sofőrök után két külön magyarországi balesetben. Az ittas vezetés miatt indult ügyekben kiderült: az egyik nő jogosítvány nélkül nyúlta le az apja autóját, a másik férfi lopott vadhússal az anyósülésen karambolozott.

 

Anyósülésen horkolt az ittas sofőr, miközben autója letarolta a fél várost

Téten egy 53 éves férfi annyira berúgott, hogy vezetés közben elaludt. A részeg sofőr átborult az anyósülésre, a magára hagyott Citroën pedig önálló életre kelt, és megkezdte ámokfutását. Csak a vakszerencsén múlt, hogy nem történt tragédia a Győri úton.

 

 

