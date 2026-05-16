Gyalogosok közé csapódott a részeg sofőr, többen meghaltak a horrorbalesetben

A feltételezések szerint egy ittas sofőr okozott halálos balesetet péntek este Manhattan felső részén, amikor elvesztette az uralmat autója felett, majd a járdára hajtva emberek közé csapódott. A tragédiában két ember meghalt, három másik pedig életveszélyesen megsérült – írja a New York Post.

Ittas sofőr okozhatta a halálos balesetet New Yorkban – Fotó: Pexels

Horrorbalesetet okozott az ittas sofőr New Yorkban

A rendőrség szerint a 61 éves férfi fekete Mercedesével először egy másik járműnek ütközött, majd elvesztette az irányítást az autó fölött. A Mercedes ezután több parkoló járműnek is nekiütközött, mielőtt felhajtott a járdára, és egy borbélyüzlet előtt ülő férfiak közé csapódott. A társaság öt tagja közül ketten – egy 35 és egy 46 éves férfi – a helyszínen életüket vesztették. A balesetben további három férfi is súlyosan megsérült, őket életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A sofőr a beszámolók szerint azt állította, hogy stroke-ot kapott és elvesztette az eszméletét, a rendőrség azonban közölte: a jelek alapján alkohol befolyása alatt állhatott. A férfit őrizetbe vették, folyamatban van az eljárás ellene.