Donald Trump lányát vette célba egy iraki terrorszervezet – ijesztő részletek láttak napvilágot

Az amerikai hatóságok szerint a 32 éves Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi több terrortámadás megszervezésében is részt vehetett, és kapcsolatban állhatott Irán által támogatott fegyveres csoportokkal. A nyomozás szerint Ivanka Trump neve is felmerült a feltételezett célpontok között. A férfit Törökországban fogták el, majd az Egyesült Államokba szállították - számolt be róla a Daily Mail.

Ivanka Trump floridai otthonáról is megjelentek fenyegető bejegyzések

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért akartak merényletet elkövetni Ivanka Trump ellen?

A nyomozók szerint al-Saadi bosszút akart állni Kászim Szolejmáni halála miatt, akit 2020-ban amerikai dróntámadásban öltek meg Donald Trump elnöksége alatt. A vádak szerint a férfi többször is utalt arra, hogy Ivanka Trumpot célozná meg. Sajtóinformációk szerint olyan közösségi médiás bejegyzéseket is közzétett, amelyekben Donald Trump családját fenyegette, valamint állítólag Ivanka Trump floridai otthonáról készült térképet is megosztott.

Milyen terrorvádak érték az iraki férfit?

Az amerikai ügyészség szerint al-Saadi terrorista szervezetek támogatásával, terrortámadások szervezésével és robbantások előkészítésével is kapcsolatba hozható. A hatóságok úgy vélik, kapcsolatban állhatott a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya nevű szervezettel, valamint az iráni Forradalmi Gárdával. Az Egyesült Államok mindkét csoportot terrorszervezetként tartja nyilván.

A nyomozás szerint a férfi több alkalommal is arról beszélt, hogy meg akarja bosszulni Szolejmáni halálát. Egyes források szerint azt mondta: „szemet szemért”, és Trump családját nevezte a megtorlás célpontjának.

A vádirat szerint a férfi több országban történt antiszemita támadásokkal is kapcsolatba hozható. Az amerikai nyomozók szerint európai gyújtogatások, valamint zsidó központok elleni tervezett akciók ügyében is vizsgálódnak.

A dokumentumok alapján Los Angelesben és az arizonai Scottsdale-ben található zsidó intézményekről is küldött fényképeket és térképeket.

Az FBI szerint a nyomozásban egy beépített informátor is részt vett, akit al-Saadi szélsőséges kapcsolattartónak hitt. A férfi állítólag pénzt ajánlott fel egy zsinagóga elleni támadás megszervezéséért.

A gyanúsítottat végül Törökországban vették őrizetbe. Az amerikai hatóságok szerint jelenleg is őrizetben van, és nem ismerte el a vádakat.