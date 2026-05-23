Ivanka Trump

Donald Trump lányát vette célba egy iraki terrorszervezet – ijesztő részletek láttak napvilágot

Nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos ügy miatt indult eljárás egy iraki férfi ellen az Egyesült Államokban. Az ügyészség szerint az Ivanka Trump ellen tervezett bosszúhadjárat összefügghetett Kászim Szolejmáni iráni katonai vezető 2020-as halálával.
Az amerikai hatóságok szerint a 32 éves Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi több terrortámadás megszervezésében is részt vehetett, és kapcsolatban állhatott Irán által támogatott fegyveres csoportokkal. A nyomozás szerint Ivanka Trump neve is felmerült a feltételezett célpontok között. A férfit Törökországban fogták el, majd az Egyesült Államokba szállították - számolt be róla a Daily Mail.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 08: Ivanka Trump, U.S. President Trump's daughter, attends the 2025 MLS Cup Playoff match between Inter Miami CF and Nashville SC at Chase Stadium on November 08, 2025 in Fort Lauderdale, Florida.
Ivanka Trump floridai otthonáról is megjelentek fenyegető bejegyzések
Miért akartak merényletet elkövetni Ivanka Trump ellen?

A nyomozók szerint al-Saadi bosszút akart állni Kászim Szolejmáni halála miatt, akit 2020-ban amerikai dróntámadásban öltek meg Donald Trump elnöksége alatt. A vádak szerint a férfi többször is utalt arra, hogy Ivanka Trumpot célozná meg. Sajtóinformációk szerint olyan közösségi médiás bejegyzéseket is közzétett, amelyekben Donald Trump családját fenyegette, valamint állítólag Ivanka Trump floridai otthonáról készült térképet is megosztott.

Milyen terrorvádak érték az iraki férfit?

Az amerikai ügyészség szerint al-Saadi terrorista szervezetek támogatásával, terrortámadások szervezésével és robbantások előkészítésével is kapcsolatba hozható. A hatóságok úgy vélik, kapcsolatban állhatott a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya nevű szervezettel, valamint az iráni Forradalmi Gárdával. Az Egyesült Államok mindkét csoportot terrorszervezetként tartja nyilván.

A nyomozás szerint a férfi több alkalommal is arról beszélt, hogy meg akarja bosszulni Szolejmáni halálát. Egyes források szerint azt mondta: „szemet szemért”, és Trump családját nevezte a megtorlás célpontjának.

A vádirat szerint a férfi több országban történt antiszemita támadásokkal is kapcsolatba hozható. Az amerikai nyomozók szerint európai gyújtogatások, valamint zsidó központok elleni tervezett akciók ügyében is vizsgálódnak.

A dokumentumok alapján Los Angelesben és az arizonai Scottsdale-ben található zsidó intézményekről is küldött fényképeket és térképeket.

Az FBI szerint a nyomozásban egy beépített informátor is részt vett, akit al-Saadi szélsőséges kapcsolattartónak hitt. A férfi állítólag pénzt ajánlott fel egy zsinagóga elleni támadás megszervezéséért.

A gyanúsítottat végül Törökországban vették őrizetbe. Az amerikai hatóságok szerint jelenleg is őrizetben van, és nem ismerte el a vádakat.

 

