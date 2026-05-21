Alig ismertek rá a világhírű modellre Cannes-ban – szinte felismerhetetlenné vált

A 41 éves egykori Victoria’s Secret-angyal hétfőn érkezett a filmfesztivál egyik eseményére, ahol sok rajongó szerint szinte felismerhetetlen volt. Többen arra figyeltek fel, hogy Izabel Goulart arca feltűnően feszes, szemei pedig aszimmetrikusak - írja a Daily Mail.

Izabel Goulart Cannes-ban vőlegényével, a német válogatott kapussal, Kevin Trapp együtt jelent meg Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas

A közösségi oldalakon gyorsan elindultak a találgatások arról, mi okozhatta a modell szokatlan megjelenését. Egyes kommentelők szerint a szoros copf torzíthatta arcvonásait, mások különféle esztétikai kezeléseket emlegettek.

A közösségi médiában több felhasználó is megdöbbenésének adott hangot. Volt, aki azt írta, hogy a modell teljesen más embernek tűnik, míg mások azt találgatták, vajon átmeneti változásról van-e szó.

A modell korábban nem számolt be komolyabb plasztikai beavatkozásokról, ugyanakkor a Merz Aesthetics nagyköveteként már beszélt különféle bőrkezelésekről. Elmondása szerint évente egyszer vagy akár félévente is részt vesz olyan kezeléseken, amelyek segítenek megőrizni bőre állapotát. Azt is hangsúlyozta, hogy számára fontos, hogy jól érezze magát kívül-belül.

Izabel Goulart szigorú edzéssel és diétával tartja formában magát

A brazil szupermodell korábban arról is beszélt, hogy rendkívül kemény edzésmunkát végez. Saját testsúlyos edzéseket, pilatest, kick-boxot és futást is rendszeresen beiktat a mindennapjaiba.

Táplálkozására is odafigyel: sok zöldséget, fehérjét és egyszerű alapanyagokat fogyaszt, miközben igyekszik kerülni a glutént. Bár elmondása szerint imádja a kenyeret, próbál tudatosan étkezni.