Meglepő módszert vizsgáltak: Egy apró mozdulat is számíthat térdfájdalom esetén

Egy új kutatás szerint a térdfájdalom enyhítésében nemcsak a gyógyszereknek és a műtétnek lehet szerepe. Az ízületi fájdalom bizonyos eseteiben már egy apró, személyre szabott járásváltoztatás is segíthet.
Az Egyesült Államokban, 2025-ben publikált kutatásban a Utah-i Egyetem, a New York University és a Stanford University szakemberei térdízületi kopással élő betegeket vizsgáltak. A tanulmány szerint az ízületi fájdalom enyhülhetett azoknál, akik szakemberek segítségével kismértékben módosították a lábfejük szögét járás közben – írja a ScienceDaily.

Ízületi fájdalom enyhítése: egy apró változás a járásban drámaian csökkentheti a térdízületi gyulladás okozta fájdalmat
Fotó: rawpixel.com / Magnific

A lábfej szöge járás közben: nem mindegy, hogyan lépünk

A vizsgálatban enyhe vagy közepes térdízületi kopással élő résztvevők kaptak személyre szabott járástréninget. 

Volt, akinek a lábfej enyhe befelé fordítása segített, másoknál éppen a kifelé fordítás csökkentette a térd terhelését.

A kutatók szerint a módszer nem általános tanács: egy rosszul megválasztott mozdulat akár fokozhatja is a terhelést. Éppen ezért nem ajánlott otthon, szakember nélkül kísérletezni vele.

Új lehetőség ízületi fájdalom enyhítésére – Gyógyszermentes kiegészítő lehet

A résztvevők egy éven át tartó követése során a személyre szabott járástréning fájdalomcsökkenéssel járt, az MRI-vizsgálatok pedig lassabb porckárosodásra utaló jeleket mutattak az érintetteknél. A kutatók szerint ez ígéretes, nem műtéti lehetőség lehet azoknak, akiknél a térdízületi kopás még nem igényel protézisműtétet.

A módszer széles körű alkalmazásához azonban további vizsgálatokra és könnyebben elérhető mérési technológiákra van szükség. 

Tartós térdfájdalom, duzzanat vagy mozgáskorlátozottság esetén továbbra is érdemes reumatológushoz, ortopéd szakorvoshoz vagy gyógytornászhoz fordulni.

