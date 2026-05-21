Az ízületi fájdalom súlyos betegségre is utalhat: ezekre a jelekre figyeljen!

Az ízületi fájdalom sokáig egyszerű túlterhelésnek vagy az öregedés természetes velejárójának tűnhet, pedig komolyabb betegség is állhat a háttérben. Sokan még ma is összekeverik az arthritist és az arthrosist, noha teljesen eltérő problémákról van szó. A kérdésre, hogy mi a különbség az arthritis és arthrosis között, a válasz elsősorban az okokban és a tünetekben keresendő – írja a Fitbook.

Az ízületi fájdalom hátterében komolyabb betegség is állhat – Fotó: Unsplash

Az ízületi fájdalom mögött nem mindig ugyanaz áll

Az arthritis gyulladásos ízületi betegség, amely során maga az immunrendszer, egy fertőzés vagy akár anyagcserezavar is megtámadhatja az ízületeket. A gyulladás nemcsak az ízületet, hanem a környező szöveteket is károsíthatja, hosszabb távon pedig a porc és a csontok is sérülhetnek. A tünetek sokszor hirtelen jelentkeznek. Jellemző lehet:

duzzanat;

bőrpír;

melegségérzet;

reggeli merevség;

nyugalmi fájdalom.

A rheumatoid arthritis gyakran a kéz- és lábujjak kis ízületeiben kezdődik, és akár az egész szervezetet is érintheti.

Lassan romlik, mégis komoly következménye lehet

Az arthrosis ezzel szemben nem gyulladásként indul, hanem az ízületi porc fokozatos kopása miatt alakul ki. A porc normál esetben védi a csontokat és segíti a súrlódásmentes mozgást, ám idővel elvékonyodhat vagy károsodhat. A betegség leggyakrabban az idősebb korosztályt érinti, különösen a térdben, a csípőben és az ujjakban.

A panaszok általában lassan erősödnek fel. Kezdetben csak hosszabb séta vagy terhelés után jelentkezik fájdalom, később azonban már a hétköznapi mozgások is nehezebbé válhatnak.

Az arthrosis egyik tipikus tünete az úgynevezett indulási fájdalom: hosszabb ülés vagy reggeli felkelés után az első mozdulatok fájdalmasak, majd rövid idő után enyhülnek a panaszok.

Mi a legfontosabb különbség a két betegség között?

Bár a két elnevezés hasonlóan hangzik, a háttérben teljesen más folyamat zajlik. Az arthritis esetében gyulladás okozza a problémát, míg arthrosisnál az ízületi porc kopásáról van szó. Az arthritis gyakran jár erős gyulladásos tünetekkel és akár nyugalmi fájdalommal is, az arthrosisnál viszont inkább a terhelésre jelentkező fájdalom és a fokozatos mozgáskorlátozottság jellemző. Az orvosok szerint mindkét esetben fontos a korai felismerés, mert a kezeletlen ízületi betegségek hosszú távon maradandó károsodást okozhatnak.