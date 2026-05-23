Elképesztő formában van az egykori Bond-lány – soha nem találná ki, hány éves

Jane Seymour a napokban új Instagram-fotókat osztott meg követőivel, amelyeken rózsaszín fürdőruhában látható malibui otthonának medencéjénél. A színésznő karcsú alakja és fiatalos megjelenése ismét sokak figyelmét felkeltette.

Jane Seymour szerint a tudatos életmód fontosabb a szigorú diétánál

Fotó: APU GOMES / AFP

A korábbi Bond-lány és a Dr. Quinn, Medicine Woman sztárja a Daily Mailnek adott interjújában arról beszélt, hogy általában naponta csak egy nagyobb étkezést fogyaszt. Elmondása szerint a reggelit rendszerint kihagyja, és többnyire csak egy csésze kávét iszik.

Jane Seymour szerint a főétkezést dél körül fogyasztja el, mert így igazán élvezni tudja az ételeket. Kedvencei közé tartozik a hal, a zöldség és a saját kertjében termesztett friss növények. A nap későbbi részében inkább könnyebb nassolnivalókat választ, például pisztáciát, uborkát, zellerszárat vagy humuszt.

A színésznő hangsúlyozta, hogy nem követ szigorú diétát, és nem használ fogyást segítő gyógyszereket sem. Úgy fogalmazott, hogy inkább tudatos döntésekkel próbál hosszú távon egészséges maradni.

Jane Seymour arról is beszélt, hogy rendszeresen mozog: könnyű súlyzós edzéseket végez és pilatesórákra jár. Szerinte már napi húsz perc mozgás is sokat számíthat fizikai és mentális szempontból.

A színésznő a bőrápolás fontosságát is kiemelte. Elmondása szerint napi rutinjának része a hidratálás és a bőrradírozás, valamint szerinte sokan túl kevés figyelmet fordítanak a nyak és a dekoltázs ápolására.

