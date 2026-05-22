Bárcsak minden pecás álma így válna valóra: rekordhalat fogott egy magyar horgász Ausztriában – videó

A kapitális hal régóta szerepelt Jankovich Krisztián kívánságlistáján. Elmondása szerint már másfél éve figyelte a különleges mintázatú pontyot, amelyet a tó „királynőjeként” emlegetnek. Bár eredetileg két 30 kilogramm feletti példány kifogásával is elégedett lett volna, végül hét ilyen méretű pontyot sikerült horogra csalnia – számolt be a Bors.

Jankovich Krisztián a 41 kilós osztrák rekordponttyal

A rekordhal egy tudatosan megválasztott helyen akadt horogra. Jankovich a hajnal előtti órákban néhány méterrel arrébb helyezte át a szerelékét, mint ahol korábban eredményes volt. A döntés hamar meghozta a várt eredményt: negyedórán belül megérkezett a kapás, és a horgász kifogta a tó legismertebb lakóját.

Jankovich Krisztián átverte a tó legendás óriáspontyát

A szakember szerint a víz különösen nehéz terep, mert a nagytestű halakat rengetegen próbálják becsapni, így azok rendkívül óvatossá váltak. A 41 kilós pontyot állítólag évente legfeljebb kétszer sikerül kifogni, ezért különösen nagy eredménynek számít a mostani rekord.

Jankovich Krisztián szerint a siker kulcsa az volt, hogy a megszokott módszerek helyett saját stratégiát dolgozott ki, és megpróbálta kitalálni, hogyan viselkedik a rendkívül tapasztalt hal. A terv végül bevált, és megszületett az új osztrák rekord.

