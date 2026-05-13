Senki sem gondolta volna, hogy az iráni háború idáig is begyűrűzik

A tokiói központú Calbee bejelentette, hogy több népszerű chipsénél és snackjénél kénytelen csökkenteni a csomagolások színeinek számát. A döntés hátterében az iráni háború és az emiatt kialakuló alapanyaghiány áll. A problémát főként a nafta nevű kőolajszármazék hiánya okozza, amelyet többek között műanyagok és nyomdafestékek előállításához is használnak – írja az APNews.

A japán snack csomagolás több népszerű terméknél teljesen fekete-fehérre vált az alapanyaghiány miatt

Japán snack csomagolás marad színek nélkül több népszerű terméknél

A vállalat szerint május 25-től összesen 14 termék csomagolása változik meg, és több korábban élénk színű zacskó helyett csak fekete-fehér dizájn marad. A legismertebb érintett termékek között van az enyhén sós burgonyachips is, amely eddig narancssárga csomagolásáról volt ismert.

A cég hangsúlyozta, hogy a termékek minősége és íze nem változik, kizárólag a külső megjelenés egyszerűsödik. A lépés célja, hogy biztosítani tudják a stabil ellátást a megváltozott gazdasági és geopolitikai környezetben is.

Az iráni háború már a boltok polcain is látszik

A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt az olajhoz kapcsolódó alapanyagok ára világszerte emelkedik, ami egyre több iparágat érint. Japán különösen érzékeny erre, mivel szinte teljes egészében importra szorul energiafronton.

A fekete-fehér chipses zacskók ezért sokak szerint jól mutatják, milyen messzire gyűrűzhet egy nemzetközi konfliktus hatása. A közösségi médiában már most rengetegen kommentelik a szokatlan csomagolásokat, sokan pedig azt írják, első pillantásra azt hitték, valamilyen limitált kiadásról van szó.

