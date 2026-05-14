Nem újabb Covid, mégis aggasztó a hantavírusjárvány terjedése – mutatjuk a térképet

Az Egészségügyi Világszervezet eddig 11 fertőzésről számolt be a járvány kapcsán, ezek közül kilencet laboratóriumi vizsgálatokkal is megerősítettek. Három fertőzött meghalt. Az Egyesült Államokban egyelőre nem azonosítottak pozitív esetet, ugyanakkor több embert megfigyelés alatt tartanak speciális egészségügyi központokban, köztük Nebraskában és Atlantában – írja a CNBC.

A hantavírusjárvány másképpen terjed, mint a Covid-19. A kép illusztráció.

A járvány terjedésétől tartanak

A járvány miatt a közvéleményben gyorsan felmerültek a Covid–19 világjárványhoz hasonló félelmek, ám a szakértők hangsúlyozzák: a hantavírus egészen másképp terjed. Az andoki hantavírus-törzs ugyan képes emberről emberre fertőzni, de ehhez általában hosszú és közvetlen kapcsolat szükséges egy tünetes beteggel. Emiatt a vírus terjedése jóval lassabb és korlátozottabb, mint a koronavírusé vagy az influenzáé. A szakemberek szerint a legtöbb eset várhatóan az óceánjáró utasai között marad, különösen azért, mert már életbe léptek a járványügyi intézkedések. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hantavírus hosszú lappangási ideje miatt további fertőzések is felbukkanhatnak a következő hetekben. Térképen mutatjuk a halottak és a fertőzöttek számát.

A vírus elsősorban fertőzött rágcsálókkal való érintkezés útján terjed.

Az emberek általában a rágcsálók vizeletéből vagy ürülékéből származó fertőzött részecskék belélegzésével kapják el a betegséget. Az Egyesült Államokban a hantavírusos megbetegedések ritkák: az elmúlt harminc évben kevesebb mint 900 esetet regisztráltak. A WHO vizsgálatai szerint a mostani járvány kiindulópontja egy holland házaspár lehetett, akik a hajóút előtt Argentínában, Chilében és Uruguayban vettek részt madármegfigyelő túrán. A szakértők szerint olyan területeken jártak, ahol ismerten jelen vannak a hantavírust hordozó rágcsálók. Bár a járványt várhatóan sikerül megfékezni, az eset komoly vitát indított az Egyesült Államok egészségügyi felkészültségéről. Több szakértő szerint az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) lassabban reagált a helyzetre, mint korábban hasonló nemzetközi egészségügyi válságok idején.

A kritikák szerint a CDC működését meggyengítették az elmúlt évek létszámcsökkentései, valamint az, hogy az Egyesült Államok megszakította kapcsolatait a WHO-val.

Több közegészségügyi szakértő attól tart, hogy egy sokkal fertőzőbb vírus esetén az ország komolyabb nehézségekkel nézne szembe. Lawrence Gostin, a Georgetown Egyetem közegészségügyi jogásza úgy fogalmazott: a hantavírusjárvány valójában egyfajta „stresszteszt” volt az amerikai rendszer számára, amely szerinte nem teljesített meggyőzően.