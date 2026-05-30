Egy parasztlány, aki megváltoztatta a történelmet – így lett legenda Jeanne d'Arc

1431. május 30-án, a francia történelem egyik legsötétebb és egyben legmeghatározóbb napján máglyahalálra ítélték és kivégezték Jeanne d'Arc-ot, akit a világ ma orléans-i szűzként ismer. A mindössze 19 éves lány rövid élete alatt olyan történelmi hatást gyakorolt Franciaország sorsára, amely évszázadokon átívelve is meghatározó maradt. Jeanne d’Arc egyszerre lett vallási mártír, nemzeti hős, politikai szimbólum és a hit rendíthetetlen alakja.

Jeanne d'Arc egy miniatúrán 1485-ből

A százéves háború káoszában született legenda

Jeanne d’Arc története a százéves háború idején kezdődött, amikor Franciaország súlyos válságban volt. Az ország jelentős része angol megszállás alatt állt, a francia trón körüli bizonytalanság pedig polgárháborús állapotokat eredményezett.

Jeanne 1412 körül született a kelet-franciaországi Domrémy faluban, egyszerű parasztcsaládban. Gyermekkorát mély vallásosság jellemezte, és már fiatalon azt állította, hogy isteni hangokat hall. Elmondása szerint Mihály arkangyal, Alexandriai Szent Katalin és Antiochiai Szent Margit jelent meg neki látomásokban.

A fiatal lány meggyőződésévé vált, hogy küldetése van: ki kell űznie az angolokat Franciaországból, és segítenie kell a trónörököst, a későbbi VII. Károlyt a koronázásban.

Jeanne d’Arc történetének egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy tizenéves lányként sikerült elérnie, hogy komolyan vegyék a királyi udvarban. 1429-ben találkozott a trónörökössel, akit sikerült meggyőznie arról, hogy isteni küldetést teljesít – írja a Wikipédia.

Bár sem katonai tapasztalata, sem nemesi származása nem volt, mégis egy hadsereg élére került. Fehér zászlóval, férfiruhában vezette a francia seregeket, és rövid idő alatt hatalmas lelkesedést váltott ki a katonákból.

Legnagyobb győzelmét Orléans ostrománál aratta. A város felszabadítása fordulópontot jelentett a háborúban, és Jeanne hirtelen Franciaország reményének jelképévé vált.

Orléans ostroma J.-E. Lenepveu festményén. Középen Jeanne d’Arc, jobbra burgund íjászok

VII. Károly koronázása

Jeanne egyik legfontosabb célja az volt, hogy a trónörököst hivatalosan is királlyá koronázzák. 1429 júliusában a reimsi székesegyházban VII. Károlyt királlyá koronázták, ami óriási politikai és szimbolikus jelentőséggel bírt.