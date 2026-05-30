Elképesztő, hogy mik válthatják le a hagyományos ruhákat

Jeff Bezos új területre terjeszti ki klímavédelmi befektetéseit. Az Amazon alapítója olyan kutatásokat támogat, amelyek célja új generációs textilszálak kifejlesztése, amelyek a jövőben akár a pamutot és a poliésztert is kiválthatják.
Jeff Bezos milliókat költ a jövő ruháira
A Bezos Earth Fund összesen 34 millió dollárt (10 milliárd forint) fordít olyan projektekre, amelyek baktériumokból, mezőgazdasági hulladékból és más biológiai forrásokból állítanának elő ruházati alapanyagokat. A cél olyan szálak létrehozása, amelyek kevesebb fosszilis nyersanyagot igényelnek, biológiailag lebomlanak, és kisebb környezeti terhelést jelentenek.
Baktériumokból készülhetnek a jövő ruhái
A támogatott kutatásokban több neves amerikai egyetem is részt vesz. A Columbia Egyetem egyik fejlesztése különösen nagy figyelmet kapott: a kutatók olyan textilszálakon dolgoznak, amelyek baktériumok segítségével készülnek. Ezek a mikroorganizmusok mezőgazdasági melléktermékekkel táplálkoznak, így a hulladékból akár ruházati alapanyag válhat.
A kutatók szerint nem egyszerűen egy új fonaltípusról van szó. Olyan anyagokat szeretnének létrehozni, amelyek tartósak, kényelmesek, megfizethetők és környezetbarátabbak a jelenleg széles körben használt textíliáknál.
A Bezos Earth Fund szerint az első ilyen anyagok három-öt éven belül kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a laboratóriumi sikerek és a tömeggyártás között hosszú út vezet. A fenntartható textíliák gyakran drágák, és nagy mennyiségben nehéz előállítani őket.
A kezdeményezés azért is figyelemre méltó, mert Bezos az Amazon alapítója. A vállalatot rendszeresen érik környezetvédelmi kritikák a csomagolás, a logisztika és a gyors kiszállítás környezeti hatásai miatt. Az Amazon ugyanakkor azt állítja, hogy folyamatosan csökkenti kibocsátását, és 2040-re klímasemlegessé kíván válni – olvasható a Focus cikkében.
