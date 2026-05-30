Elképesztő, hogy mik válthatják le a hagyományos ruhákat

Jeff Bezos új területre terjeszti ki klímavédelmi befektetéseit. Az Amazon alapítója olyan kutatásokat támogat, amelyek célja új generációs textilszálak kifejlesztése, amelyek a jövőben akár a pamutot és a poliésztert is kiválthatják.

Jeff Bezos alapítványa több millió dollárt költ olyan projektekre, amelyek baktériumokból, mezőgazdasági hulladékból és más biológiai forrásokból állítanának elő ruházati alapanyagokat. (A képen Staphylococcus baktériumok illusztrációja látható)

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Jeff Bezos milliókat költ a jövő ruháira

A Bezos Earth Fund összesen 34 millió dollárt (10 milliárd forint) fordít olyan projektekre, amelyek baktériumokból, mezőgazdasági hulladékból és más biológiai forrásokból állítanának elő ruházati alapanyagokat. A cél olyan szálak létrehozása, amelyek kevesebb fosszilis nyersanyagot igényelnek, biológiailag lebomlanak, és kisebb környezeti terhelést jelentenek.

Baktériumokból készülhetnek a jövő ruhái

A támogatott kutatásokban több neves amerikai egyetem is részt vesz. A Columbia Egyetem egyik fejlesztése különösen nagy figyelmet kapott: a kutatók olyan textilszálakon dolgoznak, amelyek baktériumok segítségével készülnek. Ezek a mikroorganizmusok mezőgazdasági melléktermékekkel táplálkoznak, így a hulladékból akár ruházati alapanyag válhat.

A kutatók szerint nem egyszerűen egy új fonaltípusról van szó. Olyan anyagokat szeretnének létrehozni, amelyek tartósak, kényelmesek, megfizethetők és környezetbarátabbak a jelenleg széles körben használt textíliáknál.

A Bezos Earth Fund szerint az első ilyen anyagok három-öt éven belül kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a laboratóriumi sikerek és a tömeggyártás között hosszú út vezet. A fenntartható textíliák gyakran drágák, és nagy mennyiségben nehéz előállítani őket.

A kezdeményezés azért is figyelemre méltó, mert Bezos az Amazon alapítója. A vállalatot rendszeresen érik környezetvédelmi kritikák a csomagolás, a logisztika és a gyors kiszállítás környezeti hatásai miatt. Az Amazon ugyanakkor azt állítja, hogy folyamatosan csökkenti kibocsátását, és 2040-re klímasemlegessé kíván válni – olvasható a Focus cikkében.

Sokkoló kudarc: óriási robbanás rázta meg a floridai űrközpont környékét

A Blue Origin rakéta felrobbanása hatalmas csapás Jeff Bezos űrvállalatának, miközben a cég épp a SpaceX riválisaként próbálna nagyot lépni.