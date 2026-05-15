Jennifer Lopez melltartó nélkül jelent meg – új filmje bemutatóján mindenki az elképesztő dekoltázsát figyelte

Jennifer Lopez egy különleges Netflix-rendezvényen jelent meg, ahol az Office Romance című új romantikus vígjátékát mutatták be. Az 56 éves énekesnő és színésznő elegáns, merész ruhában érkezett az eseményre, amellyel azonnal felkeltette a rajongók és a sajtó érdeklődését - írja a Fox News.

Jennifer Lopez új Netflix-filmje promócióján jelent meg

Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A produkcióban Jennifer Lopez partnere Brett Goldstein lesz, akit sokan a Ted Lasso című sorozatból ismerhetnek. A film története egy sikeres vállalatvezetőről szól, aki szigorú szabályokat vezetett be a munkahelyi kapcsolatokkal kapcsolatban, ám egy új alkalmazott felborítja az addigi rendet.

Jennifer Lopez új romantikus filmben tér vissza

Jennifer Lopez az elmúlt években több filmes és zenei projektben is szerepet vállalt, most azonban ismét egy romantikus vígjátékkal tér vissza. Az Office Romance a Netflix egyik kiemelt produkciója lehet az idei évben.

A színésznő megjelenése az eseményen gyorsan bejárta a közösségi oldalakat, sokan pedig azt emelték ki, hogy Jennifer Lopez 56 évesen is elképesztő formában van.

A Netflix-eseményről készült fotók és videók rövid idő alatt elterjedtek az interneten. A rajongók elsősorban Jennifer Lopez ruhájáról és magabiztos fellépéséről beszéltek, többen pedig úgy fogalmaztak, hogy a világsztár továbbra is az egyik legmeghatározóbb női celeb Hollywoodban.

Az Office Romance pontos premierdátumát egyelőre nem jelentették be, de a film várhatóan a következő hetekben érkezik a Netflix kínálatába.

Jennifer Lopez felrobbantotta az Instagramot: rég nem volt ilyen dögös ruhában

Az 56 éves világsztár ezúttal is pillanatok alatt magára vonta mindenki figyelmét. Jennifer Lopez döglesztően szexi fotókkal robbantotta fel az Instagramot. Testszínű miniruhában pózolt az énekesnő és villantotta meg formás lábait.

Brutális tempóban készül a nagy visszatérésre Jennifer Lopez

Elképesztő tempót diktál a világsztár a Las Vegas-i fellépése előtt. Jennifer Lopez a hírek szerint napi 13 órákat dolgozik, hogy a válás után is bizonyítsa, a csúcson maradt.