Jennifer Lopez szuperszexi mélyvörös ruhájától tűzbe jöttek a rajongók – videó

Az 56 éves világsztár ruhája hangsúlyos dekoltázzsal és magas sliccel készült, amely elegáns, ugyanakkor feltűnő megjelenést kölcsönzött neki. Jennifer Lopez szettjét egy piros Chanel kézitáskával és testszínű magassarkúval egészítette ki, míg hosszú haját dús póthajjal formázták meg a stylistok - írja a Daily Mail.

Az 56 éves Jennifer Lopez továbbra is az egyik legnagyobb jelenség Hollywoodban. A kép illusztráció. Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez ismét felrobbantotta az internetet

A műsor során Lopez láthatóan remek hangulatban beszélgetett a Netflix tartalomért felelős vezetőjével, Bela Bajariával, miközben a közönség Kevin Hart humoros „roast” estjét élvezhette. Bár Lopez és Kevin Hart korábban nem dolgoztak együtt közvetlenül, az évek során számos hollywoodi eseményen találkoztak. A fellépés különösen fontos időszakban érkezett Lopez számára, aki hamarosan új romantikus vígjátékkal jelentkezik a Netflixen.

Az Office Romance című produkcióban nemcsak főszerepet vállalt, hanem producerként is közreműködött.

Partnere a filmben Brett Goldstein lesz, akit a nézők leginkább a Ted Lasso sorozatból ismerhetnek. A rendezvényen számos ismert sztár is megjelent. A vendégek között volt Dwayne Johnson, Tom Brady, Usher, Lizzo és Chelsea Handler is, akik szintén részt vettek a humoros esten. A közönség különösen nagy ovációval fogadta a meglepetésfellépőket, köztük Serena Williams és Venus Williams testvérpárt, akik látványos színpadi bevonulással érkeztek.

👑 Jennifer Lopez no The Roast Of Kevin Hart 🌟 Netflix 🌟10 de Maio. pic.twitter.com/l2MkZYxBHk — Re_jlo (@re_jlo) May 11, 2026

Az est végére egyértelművé vált, hogy Jennifer Lopez nemcsak új projektjei miatt maradt a reflektorfényben, hanem azért is, mert továbbra is az egyik legmeghatározóbb vörös szőnyeges jelenség Hollywoodban. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy Jennifer Lopez megmutatta tökéletes formáját.