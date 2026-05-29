Jennifer Lopez merész ígéretet tett – 20 év után újra bevállalná ezt a szexi dolgot

A közelmúltban egy Los Angeles-i filmpremieren jelent meg vintage Versace ruhában Jennifer Lopez, ami ismét ráirányította a figyelmet a divatházhoz fűződő különleges kapcsolatára. Az énekesnő és színésznő egy televíziós beszélgetés során felidézte a híres zöld Versace ruhát, amelyet a 2000-es Grammy-gálán viselt.

Jennifer Lopez a Versace 2020-as tavaszi–nyári kollekciójának bemutatóján Milánóban

Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Jennifer Lopez és a legendás zöld Versace ruha

A mély dekoltázsú, zöld mintás ruha a divattörténelem egyik legismertebb darabjává vált. A megjelenés akkora érdeklődést váltott ki világszerte, hogy a történet szerint hozzájárult a Google Képek szolgáltatásának létrejöttéhez is - számolt be róla a Page Six.

A Jimmy Kimmel Live! című műsorban a sztárt arról kérdezték, hogy még mindig megvan-e neki az ikonikus öltözék. Jennifer Lopez elárulta, hogy nemcsak az eredeti ruhát őrizte meg, hanem azt a változatot is, amelyet a Versace 2020-as bemutatóján viselt.

26 Years Later, Jennifer Lopez’s Iconic Jungle Dress Is Trending Again. Courtesy: Off Campushttps://t.co/j4t4t923rd pic.twitter.com/fnnmKo0jva — The Sunday Guardian (@SundayGuardian) May 29, 2026

A beszélgetés során Jimmy Kimmel azt javasolta, hogy húszévente ismételje meg a legendás megjelenést. Jennifer Lopez erre azonnal reagált, és kijelentette, hogy most ígéretet tesz: húsz év múlva újra felveszi a ruhát. A 56 éves sztár magabiztosan hozzátette, hogy szerinte akkor is remekül fog állni rajta az ikonikus darab.

Jennifer Lopez elmondása szerint a két híres Versace ruha egyfajta személyes archívum része. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem egy hivatalos gyűjteményről vagy múzeumi kollekcióról van szó, csupán megőrizte azokat a számára különösen fontos darabokat, amelyek meghatározó szerepet játszottak pályafutásában.

A ruhát több mint 25 évvel az eredeti megjelenés után is a popkultúra egyik legismertebb divatpillanataként tartják számon.