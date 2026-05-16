Politikai atombomba zuhant Zelenszkijre – jön a végítélet órája

Újabb súlyos korrupciós ügy rengette meg Ukrajnát, miután az ukrán Korrupcióellenes Főbíróság őrizetbe vette Andrij Jermakot, Volodimir Zelenszkij korábbi kabinetfőnökét és egyik legfontosabb politikai szövetségesét. A politikust pénzmosással gyanúsítják egy luxuslakópark építésével kapcsolatban, miközben a nyomozás szálai az ukrán hatalmi elit legbelső köreihez vezetnek.
Az ügy különösen érzékeny Kijev számára, mert az elmúlt években Ukrajna folyamatosan azzal próbálta meggyőzni európai partnereit, hogy komoly harcot folytat a korrupció ellen. Most azonban éppen az elnök legközelebbi környezetéből került reflektorfénybe egy olyan botrány, amelyben százmilliós összegek, luxusrezidenciák és titkos lehallgatások szerepelnek – írja a Vazsnije Isztoriji.
A korrupcióellenes nyomozást a NABU, vagyis az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vezeti, amelyet még 2015-ben hoztak létre az Európai Unió nyomására. A szervezet feladata a legmagasabb szintű korrupciós ügyek kivizsgálása, és függetlensége az ukrán EU-csatlakozás egyik kulcsfontosságú feltétele lett.
A mostani ügy előzménye még 2025 nyarára nyúlik vissza, amikor az ukrán hatóságok nagyszabású razziákat tartottak a NABU munkatársainál arra hivatkozva, hogy „orosz befolyást” próbálnak felszámolni az intézményen belül. Ezzel párhuzamosan az ukrán parlament olyan törvényt fogadott el, amely nagyobb ellenőrzést adott volna az ügyészségnek a korrupcióellenes szervek felett. A döntés óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában és Brüsszelben is, tömegtüntetések kezdődtek, végül a törvényt visszavonták.
Nem sokkal később robbant ki az úgynevezett „Mindics-gate”. A NABU nyomozói házkutatást tartottak Timur Mindics üzletembernél, aki régóta Zelenszkij közeli barátjának számít. Kapcsolatuk még a Kvartal 95 időszakára nyúlik vissza, amikor Zelenszkij humoristaként és producerként dolgozott. A nyomozók szerint Mindics kulcsszerepet játszott egy korrupciós hálózat működtetésében, amely az Energoatom állami vállalaton keresztül mosott tisztára pénzeket.
A NABU szerint a hálózat összesen mintegy 100 millió dollárt mozgathatott meg. A korrupcióellenes iroda már 2024-ben megkezdte a szereplők lehallgatását, és több mint ezer órányi hangfelvételt gyűjtött össze. A résztvevők fedőneveket használtak: Mindics például „Karlson”, German Galuscsenko volt energiaügyi miniszter „Professzor”, Olekszij Csernisev korábbi miniszterelnök-helyettes pedig „Che Guevara” néven szerepelt az anyagokban.
Mindics végül néhány órával a házkutatás előtt elhagyta az országot, és körözést adtak ki ellene. A nyomozás azonban nem állt meg, és hamarosan Andrij Jermak neve is felbukkant az ügyben.
A korrupcióellenes hatóságok figyelme egy Kijev melletti elit lakóparkra, a Dinasztia nevű komplexumra irányult. A Kozin településen található projekt négy luxusrezidenciából áll, amelyek egyenként közel ezer négyzetméteresek. A villák mellett közös spa-részleg, medence és fitneszterem is épült.
A NABU szerint az egyik villát Jermak számára építették, míg további ingatlanok Mindicshez és Csernisevhez köthetők. A nyomozók szerint Csernisev szerezte meg a telket és szervezte meg az építkezést, Mindics biztosította a finanszírozás jelentős részét, Jermak pedig a kivitelezés és a belsőépítészeti munkák koordinálásában vett részt.
A korrupcióellenes iroda szerint az építkezés még az orosz invázió után sem állt le, sőt felgyorsult. A lehallgatások alapján a szereplők több műszakban dolgoztatták az embereket, hogy minél gyorsabban elkészüljenek a rezidenciák.
A történetet tovább bonyolította, hogy a negyedik villa tulajdonosának személyét hivatalosan nem nevezték meg. Orosz állami médiumok és egyes ukrán lapok azt sugallták, hogy az ingatlan akár Volodimir Zelenszkijhez is köthető lehet. Egyes feltételezések szerint az épületet az ukrán elnök feleségének szánták. A NABU azonban hangsúlyozta: Zelenszkij nem szerepel az eljárásban.
Jermak ellen végül pénzmosás miatt emeltek vádat. Május 14-én házkutatást tartottak nála, majd őrizetbe vették. Az előzetes letartóztatásról szóló bírósági eljárás több tárgyalási napot vett igénybe, mivel az ügy aktája összesen 16 kötetből állt.
Az ügyészség 180 millió hrivnyás óvadékot követelt, végül a bíróság 140 millió hrivnyában állapította meg az összeget. Az első napon nem sikerült összegyűjteni a pénzt, ezért Jermak az éjszakát előzetes letartóztatásban töltötte. Másnapra azonban már több tízmillió hrivnya érkezett be, jelentős összeget fizetett be többek között Szerhij Rebrov, az ukrán válogatott korábbi szövetségi kapitánya is.
A volt kabinetfőnök tagad minden vádat. Ügyvédje, Igor Fomin szerint az ügyészség kizárólag feltételezésekre épít, és nincs közvetlen bizonyíték Jermak ellen. A védelem azzal érvel, hogy a lehallgatási anyagokban nem hallható Jermak hangja, és más szereplők sem beszélnek konkrét cselekményekről vele kapcsolatban.
Fomin szerint az egész ügy politikai indíttatású, és összefügg azzal a nyomással, amely az elmúlt hónapokban nehezedett a korrupcióellenes szervekre. Jermak maga is azt állította, hogy a nyomozást politikai és médiakampányok befolyásolják.
A tárgyalás egyik legkülönösebb epizódját az jelentette, amikor az ügyészség bemutatta Jermak üzenetváltásait egy Veronika Feng Shui néven ismert asztrológussal. A dokumentumok szerint a politikus különböző magas rangú ukrán tisztviselők születési adatait küldte el neki elemzésre. Az érintettek között voltak miniszterek, ügyészek, korrupcióellenes vezetők, újságírók és parlamenti képviselők is.
Az asztrológus azt írta Jermaknak, hogy nincs komoly bizonyíték ellene, ugyanakkor azt tanácsolta neki, hogy hagyja el az országot. Később az is kiderült, hogy a nő valódi neve Veronika Anikijevics, apja pedig orosz állampolgár, aki a megszállt területeken nyíltan oroszbarát tevékenységet folytat.
A bíróság végül megtiltotta Jermaknak, hogy kapcsolatba lépjen az asztrológussal.
A botrány komoly politikai következményekkel járhat Ukrajnában. Az Európai Unió hosszú ideje hangsúlyozza, hogy a korrupció elleni harc az egyik legfontosabb feltétele az ukrán integrációnak. Most azonban az ukrán vezetés egyik legfontosabb embere került egy olyan ügy középpontjába, amely súlyosan rombolhatja Kijev hitelességét mind belföldön, mind nemzetközi szinten.
Címlapi képünk illusztráció!