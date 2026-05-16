Politikai atombomba zuhant Zelenszkijre – jön a végítélet órája

Újabb súlyos korrupciós ügy rengette meg Ukrajnát, miután az ukrán Korrupcióellenes Főbíróság őrizetbe vette Andrij Jermakot, Volodimir Zelenszkij korábbi kabinetfőnökét és egyik legfontosabb politikai szövetségesét. A politikust pénzmosással gyanúsítják egy luxuslakópark építésével kapcsolatban, miközben a nyomozás szálai az ukrán hatalmi elit legbelső köreihez vezetnek.

Az ügy különösen érzékeny Kijev számára, mert az elmúlt években Ukrajna folyamatosan azzal próbálta meggyőzni európai partnereit, hogy komoly harcot folytat a korrupció ellen. Most azonban éppen az elnök legközelebbi környezetéből került reflektorfénybe egy olyan botrány, amelyben százmilliós összegek, luxusrezidenciák és titkos lehallgatások szerepelnek – írja a Vazsnije Isztoriji.

A korrupcióellenes nyomozást a NABU, vagyis az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vezeti, amelyet még 2015-ben hoztak létre az Európai Unió nyomására. A szervezet feladata a legmagasabb szintű korrupciós ügyek kivizsgálása, és függetlensége az ukrán EU-csatlakozás egyik kulcsfontosságú feltétele lett.

A mostani ügy előzménye még 2025 nyarára nyúlik vissza, amikor az ukrán hatóságok nagyszabású razziákat tartottak a NABU munkatársainál arra hivatkozva, hogy „orosz befolyást” próbálnak felszámolni az intézményen belül. Ezzel párhuzamosan az ukrán parlament olyan törvényt fogadott el, amely nagyobb ellenőrzést adott volna az ügyészségnek a korrupcióellenes szervek felett. A döntés óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában és Brüsszelben is, tömegtüntetések kezdődtek, végül a törvényt visszavonták.

Nem sokkal később robbant ki az úgynevezett „Mindics-gate”. A NABU nyomozói házkutatást tartottak Timur Mindics üzletembernél, aki régóta Zelenszkij közeli barátjának számít. Kapcsolatuk még a Kvartal 95 időszakára nyúlik vissza, amikor Zelenszkij humoristaként és producerként dolgozott. A nyomozók szerint Mindics kulcsszerepet játszott egy korrupciós hálózat működtetésében, amely az Energoatom állami vállalaton keresztül mosott tisztára pénzeket.