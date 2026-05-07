Sokkoló jeruzsálemi apácatámadás: senki nem segített, miközben brutálisan bántalmazták

A jeruzsálemi apácatámadás a Cönákulum közelében történt, a Sion-hegyen, nem messze Jeruzsálem óvárosának falaitól. A felvételen az látható, ahogy a szürke szerzetesi ruhát viselő francia apácát hátulról meglökik, ő pedig egy kőtömbnek esik. A támadó ezután visszafordul, és a földön fekvő nőt meg is rúgja – írja a BBC.

A jeruzsálemi apácatámadás során a támadó hátulról lökte fel az apácát, majd a földön fekve is megrúgta – a sokkoló jelenetet videó rögzítette. Fotó: Youtube/ABC News

Jeruzsálemi apácatámadás: egyre nagyobb a felháborodás

Az izraeli rendőrség közlése szerint komolyan veszik a papok, szerzetesek és vallási közösségek tagjai elleni támadásokat, és zéró toleranciát alkalmaznak az erőszakkal szemben. A francia konzulátus, az izraeli külügyminisztérium és az apáca munkahelye is elítélte az esetet.

Az érintett francia apáca a jeruzsálemi Francia Bibliai és Régészeti Iskola kutatója. Az intézmény vezetője, Olivier Poquillon atya „provokáció nélküli támadásról” beszélt, és gyors hatósági fellépést sürgetett.

Az eset azért is keltett különösen nagy visszhangot, mert az elmúlt években több beszámoló is megjelent keresztény papok, szerzetesek és zarándokok zaklatásáról Jeruzsálemben. A Rossing Center 2025-ös jelentése szerint nőtt a keresztény közösségek elleni nyílt ellenségesség Izraelben és Kelet-Jeruzsálemben.

