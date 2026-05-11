Megtalálhatták a régészek Jézus elveszett városát, Bétszaidát Izraelben

A kutatók úgy vélik, hogy az El-Araj nevű lelőhely valójában az ősi Bétszaida lehet – az a település, amelyet többször is említ az Újszövetség. A Galileai-tenger északkeleti partján fekvő város a Biblia szerint Jézus egyik legfontosabb működési helyszíne volt, számolt be a Daily Mail.

A régészek Jézus bibliai városára, Bétszaidára lelhettek rá az izraeli El-Araj területén – Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

Itt gyógyíthatta meg Jézus a vak embert

Márk evangéliuma szerint itt gyógyított meg egy vak embert, és a környéken történt az ötezer ember megvendégelésének csodája is, amikor néhány kenyérrel és hallal lakatott jól tömegeket. A település különösen fontos a keresztény hagyományban, mert Péter, András és Fülöp apostol is innen származott.

A régészek évek óta végeznek ásatásokat El-Araj területén, de most olyan leletek kerültek elő, amelyek szerintük szinte bizonyossá teszik, hogy Bétszaidát találták meg. A legfontosabb felfedezés egy első századi ház maradványa volt, amelyet egy bizánci bazilika alatt találtak meg.

Szent Péter a mennyország kulcsainak őrzője

A kutatók szerint ez pontosan megfelel egy 8. századi leírásnak, amely szerint azon a helyen templom épült, ahol egykor Péter és András háza állt. Az ásatás vezetője, Steven Notley szerint régészeti szempontból ennél erősebb bizonyítékot nehéz lenne találni.

Nincs rajta tábla, hogy itt aludt Péter, de ennél közelebb aligha kerülhetünk az igazsághoz

– fogalmazott.

A lelőhelyen halászsúlyokat, római kori tárgyakat, mozaikfeliratokat és egy ősi fürdő nyomait is megtalálták. Az egyik mozaik különösen felkavarta a kutatókat: Szent Pétert „az apostolok vezetőjeként és a mennyország kulcsainak őrzőjeként” említi.

Egy erdőtűz segített a felfedezésben

A kutatásban váratlan szerepet játszott egy 2025-ös erdőtűz is. A lángok leégették a sűrű növényzetet, így olyan falak, épületmaradványok és kerámiák kerültek elő, amelyek addig rejtve voltak. A szakértők szerint ezek az új leletek tovább erősítették azt az elképzelést, hogy a területen egykor virágzó halásztelepülés működött Jézus idejében.

Bétszaida pontos helye régóta vitatéma volt a történészek és régészek között. Most azonban a kutatók szerint a rengeteg új bizonyíték együtt végre megoldhatta a bibliai régészet egyik legnagyobb rejtélyét. A felfedezés azért is rendkívüli, mert a várost többször említi az Újszövetség, és kulcsszerepet játszott Jézus tanításainak történetében. Sokan már most a XXI. század egyik legfontosabb bibliai régészeti áttöréséről beszélnek.

