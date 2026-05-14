Ezt nem látták jönni: veszélyes objektum tart a Föld felé

A JH2 aszteroida május 18-án, hétfőn közelíti meg a Földet, várhatóan mintegy 90 ezer kilométeres távolságra. Ez rendkívül közeli elhaladásnak számít, hiszen a Hold távolságának csupán nagyjából negyedéről van szó – írja a DailyMail.

A JH2 aszteroida rendkívül közel húz el a Föld mellett, a tudósok szerint akár egy várost is elpusztíthatna egy becsapódás esetén Fotó:Illusztráció/Unplash

JH2 aszteroida: ezért aggódnak a szakértők

A szakértők szerint az égitest átmérője 16 és 35 méter között lehet, vagyis akár egy kisebb városrészben is hatalmas pusztítást okozhatna egy esetleges becsapódás esetén. Emiatt sok helyen már városgyilkos aszteroidaként emlegetik.

A JH2 aszteroidát csak néhány nappal a földközeli elhaladás előtt fedezték fel, ami ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy még mindig rengeteg potenciálisan veszélyes objektumot nem sikerült időben azonosítani.

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi számítások szerint a JH2 aszteroida biztosan nem csapódik a Földbe, és legalább a következő száz évben sem jelent veszélyt bolygónkra.

