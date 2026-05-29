Ritka fotók: Joan Cusack hosszú eltűnés után ismét a vörös szőnyegen

Joan Cusack hosszú évek után ismét reflektorfénybe került, miután részt vett a Toy Story 5 londoni bemutatóján. A 63 éves színésznő 11 éve nem jelent meg vörös szőnyeges eseményen, ezért sok rajongót meglepett a visszatérése.

Joan Cusack 11 év után tért vissza a vörös szőnyegre, a Toy Story 5 premierjén újra reflektorfénybe került a visszavonultan élő hollywoodi sztár Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Joan Cusack visszatérése sokakat meglepett

A színésznő a Pixar népszerű filmsorozatában Jessie hangjaként vált több generáció kedvencévé. A Toy Story 5 premierjén elegáns, visszafogott szerelésben jelent meg: fehér inget, hosszú fekete szoknyát és fekete keretes szemüveget viselt.

A vörös szőnyegen Joan Cusack férjével, Richard Burke-kel is együtt mutatkozott. A premieren ott volt Tom Hanks és Tim Allen is, akik ismét Woody és Buzz Lightyear hangjaként térnek vissza a Pixar-filmben.

Cusack korábban olyan filmekben szerepelt, mint az Addams Family Values, a School of Rock és a Shameless. Az utóbbi években azonban jóval visszafogottabb életet élt Chicagóban, ahol 2011 óta saját ajándékboltját is vezeti.

A Toy Story 5 története ezúttal a hagyományos játékok és a modern technológia konfliktusát állítja középpontba. A filmben Bonnie egy táblagépet kap, amely egyre jobban leköti a figyelmét, miközben Jessie és a többi játék háttérbe szorul.

