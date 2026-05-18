Megoldhatták az emberiség egyik legnagyobb rejtélyét: ezért jobbkezes szinte mindenki

Bármelyik kultúrát nézzük a világon, az emberek körülbelül 90 százaléka jobbkezes. A balkezesek aránya meglepően stabil: nagyjából 10-12 százalék. A tudósok régóta próbálták megfejteni, mi okozza ezt a különös arányt, de eddig nem találtak egyértelmű magyarázatot. Most az Oxfordi Egyetem kutatói azt állítják: a titok az emberi evolúció két kulcsfontosságú fordulatában rejlik, mutatott rá a Daily Mail.
Minden a járással kezdődött
A kutatók szerint az első nagy változás az volt, amikor őseink elkezdtek két lábon járni.
Ez felszabadította a kezeiket, amelyeket innentől sokkal összetettebb feladatokra használhattak:
- eszközkészítésre,
- kommunikációra,
- finom mozdulatokra,
- vadászatra és tárgyhasználatra.
A szakértők szerint ezeknél a tevékenységeknél előnyt jelenthetett, ha az egyik kéz dominánsabbá vált.
Az agyunk is átprogramozta az emberiséget
A második nagy lépés az emberi agy drámai növekedése volt. A kutatók úgy vélik, hogy a nagyobb agy egyre specializáltabb működést tett lehetővé. Az agyféltekék eltérő feladatokat kezdtek ellátni, ami megerősíthette a jobbkezes dominanciát.
A kutatás vezetője, Thomas A. Püschel szerint: „A jobbkezesség valószínűleg azokhoz a tulajdonságokhoz kapcsolódik, amelyek igazán emberré tesznek minket.”
A neandervölgyiek is jobbkezesek lehettek
A kutatók több mint 2000 egyedet elemeztek 41 különböző majom- és emberszabású fajból. A vizsgálat során olyan tényezőket hasonlítottak össze, mint az eszközhasználat, az étrend, a társas viselkedés, a testméret, az agyméret, valamint a mozgás módja.
Az eredmények alapján az ember elsőre teljesen kilógott a többi főemlős közül, ám amikor az elemzésbe belevették a két lábon járást és a nagyobb agyat, az ember már nem tűnt különleges kivételnek.
A modell segítségével a kutatók kihalt emberfajok „kezességét” is megpróbálták megbecsülni. Az eredmények szerint a legkorábbi emberelődök még csak enyhe jobbkezes hajlamot mutattak, a Homo erectus és a neandervölgyiek idején azonban már sokkal erősebbé vált a jobbkéz-dominancia.
Volt azonban egy furcsa kivétel. Az indonéziai Homo floresiensis – az úgynevezett hobbitember – jóval kevésbé volt jobbkezes. A kutatók szerint ennek az lehetett az oka, hogy kisebb agya volt, és még részben fára mászó életmódot folytatott.
Egy apró evolúciós változás mindent megváltoztatott
A tanulmány szerint tehát a jobbkezesség nem véletlen. Amikor őseink felegyenesedtek, a kezük felszabadult. Amikor pedig az agyuk megnőtt, az egyik oldal fokozatosan dominánssá vált. És úgy tűnik, ennek a több millió éves evolúciós folyamatnak a nyomát ma is ott hordozzuk minden egyes mozdulatunkban.
