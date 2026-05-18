Megoldhatták az emberiség egyik legnagyobb rejtélyét: ezért jobbkezes szinte mindenki

Bármelyik kultúrát nézzük a világon, az emberek körülbelül 90 százaléka jobbkezes. A balkezesek aránya meglepően stabil: nagyjából 10-12 százalék. A tudósok régóta próbálták megfejteni, mi okozza ezt a különös arányt, de eddig nem találtak egyértelmű magyarázatot. Most az Oxfordi Egyetem kutatói azt állítják: a titok az emberi evolúció két kulcsfontosságú fordulatában rejlik, mutatott rá a Daily Mail.

Az ősember felegyenesedésének, két lábon járásának, és az agy növekedésének köszönhetően az emberiségnél kialakult a jobbkezes dominancia – Fotó: OLIVER BERG / DPA

Minden a járással kezdődött

A kutatók szerint az első nagy változás az volt, amikor őseink elkezdtek két lábon járni.

Ez felszabadította a kezeiket, amelyeket innentől sokkal összetettebb feladatokra használhattak:

eszközkészítésre,

kommunikációra,

finom mozdulatokra,

vadászatra és tárgyhasználatra.

A szakértők szerint ezeknél a tevékenységeknél előnyt jelenthetett, ha az egyik kéz dominánsabbá vált.

Az agyunk is átprogramozta az emberiséget

A második nagy lépés az emberi agy drámai növekedése volt. A kutatók úgy vélik, hogy a nagyobb agy egyre specializáltabb működést tett lehetővé. Az agyféltekék eltérő feladatokat kezdtek ellátni, ami megerősíthette a jobbkezes dominanciát.

A kutatás vezetője, Thomas A. Püschel szerint: „A jobbkezesség valószínűleg azokhoz a tulajdonságokhoz kapcsolódik, amelyek igazán emberré tesznek minket.”

A neandervölgyiek is jobbkezesek lehettek

A kutatók több mint 2000 egyedet elemeztek 41 különböző majom- és emberszabású fajból. A vizsgálat során olyan tényezőket hasonlítottak össze, mint az eszközhasználat, az étrend, a társas viselkedés, a testméret, az agyméret, valamint a mozgás módja.

Az eredmények alapján az ember elsőre teljesen kilógott a többi főemlős közül, ám amikor az elemzésbe belevették a két lábon járást és a nagyobb agyat, az ember már nem tűnt különleges kivételnek.

A modell segítségével a kutatók kihalt emberfajok „kezességét” is megpróbálták megbecsülni. Az eredmények szerint a legkorábbi emberelődök még csak enyhe jobbkezes hajlamot mutattak, a Homo erectus és a neandervölgyiek idején azonban már sokkal erősebbé vált a jobbkéz-dominancia.