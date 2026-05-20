Megszólaltak a tudósok: ezért van ennyi jobb kezes

Az Oxfordi Egyetem kutatói szerint az emberek körülbelül 90 százaléka jobbkezes, és ennek oka nem csupán megszokás vagy társadalmi hatás. A vizsgálatok alapján a jobbkezesség már az anyaméhben elkezd kialakulni, majd gyermekkorban és serdülőkorban tovább erősödik – írja a NewYorkPost.

A kutatók szerint a jobbkezesség kialakulása szorosan összefügghet az emberi agy fejlődésével és a két lábon járással Fotó:Illusztráció/Unplash

A jobbkezesség az emberi evolúcióval függhet össze

A kutatók több főemlősfajt is összehasonlítottak, és arra jutottak, hogy az embereknél sokkal erősebb az egyik kéz dominanciája, mint más primátusoknál. A kisebb agyú és kevésbé felegyenesedett fajoknál jóval gyakoribb a kétkezesség vagy a váltott kézhasználat.

A tudósok szerint a jobbkezesség kialakulása összefügghet a két lábon járással és az agy fejlődésével. Ahogy az ember egyre összetettebb mozgásokat végzett, az agy bizonyos területei specializálódtak.

Dr. Thomas A. Püschel szerint ez az első olyan kutatás, amely egyszerre több elméletet is megvizsgált az emberi kézdominancia eredetéről.

Az agy folyamatosan alkalmazkodik

A kutatás szerint a domináns kéz főként a precíz, finom mozgásokra specializálódik, míg a másik kéz inkább az egyensúlyozásban és stabilizálásban segít.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy az agy képes alkalmazkodni. A nem domináns kéz rendszeres használata új idegi kapcsolatok kialakulását segítheti elő, ezt nevezik neuroplaszticitásnak.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a jobbkezesség oka még mindig nem teljesen tisztázott, mert környezeti és fejlődési tényezők is szerepet játszhatnak.

