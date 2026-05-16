Alattomosan tér vissza egy súlyos betegség – mutatjuk, kik vannak a legnagyobb veszélyben

A jódhiány tünetei és megelőzése egyre több országban kerül ismét a figyelem középpontjába, miután a korábban sikeresen visszaszorított probléma bizonyos csoportokban újra megjelent. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a jódozott só továbbra is az egyik leghatékonyabb eszköz a megelőzésben, mégis több helyen ismét kimutatható az elégtelen jódbevitel. Különösen a várandós és szoptató nők, valamint a vegán és vegetáriánus étrendet követők érintettek. – írja a The Conversation.

Miért jelenthet ma is kockázatot a jódhiány?

A jódhiány hátterében nem az áll, hogy kevesebb sót fogyasztanánk, hanem az, hogy megváltoztak a sóforrások. A jódozott sót sok háztartásban „természetesebbnek” tartott alternatívák – például tengeri só, himalájai só vagy kóser só – váltják fel, amelyek gyakran nem tartalmaznak hozzáadott jódot. Eközben a napi sóbevitel jelentős része feldolgozott élelmiszerekből származik, ahol a jódozás nem minden esetben biztosított. A WHO ezért hangsúlyozza: a sóbevitel csökkentése és a jódozott só használata nem ellentétes célok, hanem együtt kell működniük.

Miért létfontosságú a jód a szervezet számára?

A jód elengedhetetlen a pajzsmirigy hormonjainak, a T3-nak és T4-nek a termeléséhez. Ezek a hormonok szabályozzák az anyagcserét, a növekedést és számos alapvető élettani folyamatot. A megfelelő jódbevitel különösen fontos a terhesség és a korai gyermekkor idején, mivel a magzati idegrendszer és az agy fejlődésében is kulcsszerepet játszik. A várandósság és a szoptatás időszakában a szervezet jódigénye természetesen megnövekszik.

Kiknél a legnagyobb a jódhiány kockázata?

A jód természetes forrásai közé tartozik a tengeri hal, a tojás és bizonyos tejtermékek, de ezek fogyasztása erősen függ az étrendtől és az életmódtól. Ha ezek az élelmiszerek rendszeresen kimaradnak, és nem történik pótlás jódozott sóval vagy dúsított termékekkel, a hiány kockázata nő. Egy 2023-as áttekintés szerint a vegán étrendet követők számára különösen nehéz lehet kizárólag élelmiszerekből fedezni a szükséges jódbevitelt, ezért esetükben a tudatos pótlás kiemelten fontos lehet.