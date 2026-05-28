Joe Biden felesége tényleg eltussolta férje egészségi problémáit?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Jill Biden egy interjúban arról beszélt, mennyire megijedt férje vitaszereplése alatt. A korábbi first lady szerint Joe Biden úgy viselkedett a televíziós vitán, mintha stroke-ot kapott volna.
Jill Biden azt állította, korábban és azóta sem látta férjét ilyen állapotban. A nyilatkozat után sokan megkérdőjelezték, hogy Joe Biden állapota valóban ennyire váratlanul romlott-e meg írja a Fox News.

COLUMBIA, SOUTH CAROLINA - FEBRUARY 27: Former President Joe Biden speaks to a crowd during a fundraising event with the South Carolina Democratic Party at the Columbia Museum of Art on February 27, 2026 in Columbia, South Carolina. The event marked the sixth anniversary of Biden's presidential primary win in the early voting state of South Carolina. Sean Rayford/Getty Images/AFP (Photo by Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Joe Biden korábbi amerikai elnök beszédet tart a dél-karolinai Columbia Művészeti Múzeumban 2026. február 27-én.
Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Egyre több a kétely Joe Biden 2024-es vitája és állapota körül

A republikánus politikusok és konzervatív kommentátorok szerint Jill Biden most próbálja átírni a történteket. Többen felidézték, hogy a vita után Jill Biden nyilvánosan dicsérte férjét, ezért nem hiszik el, hogy valóban pánikba esett volna. Alex Thompson újságíró szerint Biden stábtagjai korábban is látták hasonló állapotban az elnököt. A riport szerint az ilyen pillanatokat egyre nehezebb volt eltitkolni vagy kezelni. 

Konzervatív véleményformálók azzal vádolták Jill Bident, hogy eltussolta férje egészségi problémáit.

Egyes kritikusok szerint az egykori first lady politikai okokból támogatta tovább férje kampányát. Többen azt is kifogásolták, hogy Joe Biden a vita után nem esett át orvosi vizsgálaton. 

A 2024-es vita után egyre erősebb lett a nyomás Joe Bidenen, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől. Végül egy hónappal később kiszállt a versenyből, és Kamala Harrist támogatta demokrata jelöltként.

Joe Biden fia is megszólalt

Hunter Biden szerint a 2024-es elnöki vitán egy altató, az Ambien is közrejátszhatott apja gyenge teljesítményében. A felvetésre orvosok és kommentátorok is reagáltak, miközben egyesek szerint a gyógyszer mellékhatásai magyarázhatják a zavartságot, mások viszont kételkednek ebben az állításban.

 

Aggasztó hírek érkeztek Joe Biden állapotáról

Friss jelentések szerint Joe Biden prosztatarákban szenved, amely agresszív formában és előrehaladott stádiumban van, már a csontokra is átterjedhetett. A volt elnök kezelés alatt áll, miközben állapotáról és annak lehetséges súlyosságáról egyre több részlet lát napvilágot, de a teljes kép továbbra sem teljesen ismert.

 

 

