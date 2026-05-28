Joe Biden felesége tényleg eltussolta férje egészségi problémáit?

Jill Biden azt állította, korábban és azóta sem látta férjét ilyen állapotban. A nyilatkozat után sokan megkérdőjelezték, hogy Joe Biden állapota valóban ennyire váratlanul romlott-e meg – írja a Fox News.

Joe Biden korábbi amerikai elnök beszédet tart a dél-karolinai Columbia Művészeti Múzeumban 2026. február 27-én.

Egyre több a kétely Joe Biden 2024-es vitája és állapota körül

A republikánus politikusok és konzervatív kommentátorok szerint Jill Biden most próbálja átírni a történteket. Többen felidézték, hogy a vita után Jill Biden nyilvánosan dicsérte férjét, ezért nem hiszik el, hogy valóban pánikba esett volna. Alex Thompson újságíró szerint Biden stábtagjai korábban is látták hasonló állapotban az elnököt. A riport szerint az ilyen pillanatokat egyre nehezebb volt eltitkolni vagy kezelni.

Konzervatív véleményformálók azzal vádolták Jill Bident, hogy eltussolta férje egészségi problémáit.

Egyes kritikusok szerint az egykori first lady politikai okokból támogatta tovább férje kampányát. Többen azt is kifogásolták, hogy Joe Biden a vita után nem esett át orvosi vizsgálaton.

A 2024-es vita után egyre erősebb lett a nyomás Joe Bidenen, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől. Végül egy hónappal később kiszállt a versenyből, és Kamala Harrist támogatta demokrata jelöltként.