Joe Biden felesége tényleg eltussolta férje egészségi problémáit?

Jill Biden azt állította, korábban és azóta sem látta férjét ilyen állapotban. A nyilatkozat után sokan megkérdőjelezték, hogy Joe Biden állapota valóban ennyire váratlanul romlott-e meg – írja a Fox News.
Egyre több a kétely Joe Biden 2024-es vitája és állapota körül
A republikánus politikusok és konzervatív kommentátorok szerint Jill Biden most próbálja átírni a történteket. Többen felidézték, hogy a vita után Jill Biden nyilvánosan dicsérte férjét, ezért nem hiszik el, hogy valóban pánikba esett volna. Alex Thompson újságíró szerint Biden stábtagjai korábban is látták hasonló állapotban az elnököt. A riport szerint az ilyen pillanatokat egyre nehezebb volt eltitkolni vagy kezelni.
Konzervatív véleményformálók azzal vádolták Jill Bident, hogy eltussolta férje egészségi problémáit.
Egyes kritikusok szerint az egykori first lady politikai okokból támogatta tovább férje kampányát. Többen azt is kifogásolták, hogy Joe Biden a vita után nem esett át orvosi vizsgálaton.
A 2024-es vita után egyre erősebb lett a nyomás Joe Bidenen, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől. Végül egy hónappal később kiszállt a versenyből, és Kamala Harrist támogatta demokrata jelöltként.
Joe Biden fia is megszólalt
Hunter Biden szerint a 2024-es elnöki vitán egy altató, az Ambien is közrejátszhatott apja gyenge teljesítményében. A felvetésre orvosok és kommentátorok is reagáltak, miközben egyesek szerint a gyógyszer mellékhatásai magyarázhatják a zavartságot, mások viszont kételkednek ebben az állításban.
Aggasztó hírek érkeztek Joe Biden állapotáról
Friss jelentések szerint Joe Biden prosztatarákban szenved, amely agresszív formában és előrehaladott stádiumban van, már a csontokra is átterjedhetett. A volt elnök kezelés alatt áll, miközben állapotáról és annak lehetséges súlyosságáról egyre több részlet lát napvilágot, de a teljes kép továbbra sem teljesen ismert.