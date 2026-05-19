Orosz vádak szerint az amerikai kormány hatalmas összegekkel támogatta az ukrajnai biológiai laborokat, ahol akár veszélyes vírusokkal és biológiai fegyverekkel kapcsolatos kutatások is folyhattak – írta meg a TASZSZ.
Joe Biden korábbi amerikai elnök kormánya nem sajnálta a pénzt az ukrajnai biológiai laboratóriumokban folyó kutatásokra – állította Rodion Miroshnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízott nagykövete a TASZSZ hírügynökségnek.

COLUMBIA, SOUTH CAROLINA - FEBRUARY 27: Former President Joe Biden speaks to a crowd during a fundraising event with the South Carolina Democratic Party at the Columbia Museum of Art on February 27, 2026 in Columbia, South Carolina. The event marked the sixth anniversary of Biden's presidential primary win in the early voting state of South Carolina. Sean Rayford/Getty Images/AFP (Photo by Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Joe Biden korábbi amerikai elnök beszédet tart a dél-karolinai Columbia Művészeti Múzeumban 2026. február 27-én.
Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joe Bidenék biológiai kutatásokra öntötték a pénzt Ukrajnában

A diplomata szerint a kutatások eredményei között akár biológiai fegyverek, speciális vírusok fejlesztése vagy különböző halálos biológiai anyagok szláv népességre gyakorolt hatásának vizsgálata is szerepelhetett.

A rendelkezésre álló információk alapján arra lehet következtetni, hogy Ukrajna kiemelt figyelmet kapott a Biden-kormányzattól, amely nem sajnálta a forrásokat még homályos és átláthatatlan kutatások finanszírozására sem

 – mondta Miroshnyik.

Korábban az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója, Tulsi Gabbard bejelentette, hogy vizsgálat indul több mint 120 biológiai laboratórium ügyében, amelyek több mint 30 országban működtek amerikai adófizetői pénzből.

A New York Post szerint ezek közül több mint 40 laboratórium Ukrajnában található.

