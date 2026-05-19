Joe Biden korábbi amerikai elnök kormánya nem sajnálta a pénzt az ukrajnai biológiai laboratóriumokban folyó kutatásokra – állította Rodion Miroshnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízott nagykövete a TASZSZ hírügynökségnek.
Joe Bidenék biológiai kutatásokra öntötték a pénzt Ukrajnában
A diplomata szerint a kutatások eredményei között akár biológiai fegyverek, speciális vírusok fejlesztése vagy különböző halálos biológiai anyagok szláv népességre gyakorolt hatásának vizsgálata is szerepelhetett.
A rendelkezésre álló információk alapján arra lehet következtetni, hogy Ukrajna kiemelt figyelmet kapott a Biden-kormányzattól, amely nem sajnálta a forrásokat még homályos és átláthatatlan kutatások finanszírozására sem
– mondta Miroshnyik.
Korábban az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója, Tulsi Gabbard bejelentette, hogy vizsgálat indul több mint 120 biológiai laboratórium ügyében, amelyek több mint 30 országban működtek amerikai adófizetői pénzből.
A New York Post szerint ezek közül több mint 40 laboratórium Ukrajnában található.