Joe Biden vitája után Jill Biden a legrosszabbtól rettegett – „Azt hittem, stroke-ot kapott”

Joe Biden 2024-es vitaszereplése azonnal politikai földrengést indított el Amerikában, de most kiderült, hogy a képernyő előtt Jill Biden is teljesen megrémült. A volt first lady a CBS News Sunday Morning műsorában azt mondta, soha korábban és azóta sem látta így a férjét – írja a CBS.

Joe Biden vitája után hatalmas lett a pánik a Fehér Házban

Jill Biden szerint annyira szokatlan volt Joe Biden viselkedése a Donald Trump elleni vitán, hogy egy pillanatra a legrosszabbra gondolt. Elmondása szerint azt hitte, férje stroke-ot kapott, és ez „halálra rémítette”.

A 2024-es vita után egyre erősebb lett a nyomás Joe Bidenen, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől. Végül egy hónappal később kiszállt a versenyből, és Kamala Harrist támogatta demokrata jelöltként.

Aggasztó hírek érkeztek az egykori amerikai elnökről. Joe Biden most újabb kezelést kap, miután az agresszív prosztatarák a csontjaira is átterjedt. A politikus már megkezdte az öt héten át tartó sugár- és hormonterápiát, hogy lassítsák a daganat terjedését.

Joe Biden újabb kínos nyelvbotlása letarolta az amerikai sajtót: az idős exelnök az „Amerika" szót sem tudta normálisan kimondani egy washingtoni LMBTQ-fórumon, a jelenet pedig tökéletesen ráerősített az állapotával kapcsolatos kérdésekre.