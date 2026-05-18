Kegyetlenül szétszedték John Travoltát, de ő csak rátett még egy lapáttal

John Travolta a cannes-i filmfesztiválon vonta magára a figyelmet különös megjelenésével. A színész órákkal később új filmje fotózásán is barett sapkában jelent meg.

John Travolta a cannes-i filmfesztiválon Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

John Travolta ismét magára vonta a figyelmet a cannes-i filmfesztiválon, miután különös új megjelenése miatt rengetegen kezdték el trollkodni az interneten. A 72 éves színész azonban nem hátrált meg: órákkal később újabb feltűnő barettben jelent meg új filmje fotózásán.

A Grease sztárja teljes fekete öltözékben pózolt a fotósok előtt. Bársony inget, szűk nadrágot, csizmát és fekete barettet viselt, megjelenését pedig drótkeretes szemüveggel és festett arcszőrzettel egészítette ki. A rajongók szerint Travolta szinte teljesen máshogy nézett ki, mint az elmúlt években.

A színész pénteken már nagy feltűnést keltett Cannes-ban, amikor egy világos színű svájcisapkában jelent meg új filmje, a Propeller One-Way Night Coach premierjén. A produkció különösen fontos számára, mert ez az első rendezése.

Travolta a vörös szőnyegen 26 éves lányával, Ellával együtt vonult végig, aki szintén szerepel a filmben. A Variety szerint a történet egy fiatal repülőgép-rajongót és édesanyját követi, akik Hollywood felé indulnak egy különös utazásra.

A színész közben tiszteletbeli cannes-i Arany Pálmát is kapott, amelyet élete egyik legnagyobb elismerésének nevezett – számolt be a Page Six.

Noha a versenysorozat részét nem képzi, mégis a cannes-i filmfesztivál 2026-os felhozatalának talán legizgalmasabb darabja John Travolta rendezői debütálása. A táncoslábú színészóriás még 1997-ben jelentette meg az egy repülésért rajongó kisfiú és az édesanyja utazásairól szóló Propeller One-Way Night Coach című regényét, melyet közel 30 év elteltével végül maga filmesít meg.