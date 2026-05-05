Könyörgött, hogy hagyja abba – új fordulat a JPMorgan szexbotrány ügyében

A JPMorgan szexbotrány egyre súlyosabb fordulatot vesz, miután újabb bírósági dokumentumok és tanúvallomások kerültek nyilvánosságra az ügyben. A 35 éves Chirayu Rana azt állítja, hogy egykori felettese, Lorna Hajdini hosszabb időn keresztül zaklatta, megalázta, sőt több alkalommal beleegyezése nélkül kényszerítette szexuális cselekményekbe – írja a DailyStar.
Tanúk is megszólaltak a JPMorgan szexbotrány ügyében
A férfi New Yorkban indított pert, amelyben szexuális bántalmazással, rasszista megjegyzésekkel és kábítással is megvádolta a nőt. Bár a keresetet korábban visszavonták, most új beadványban próbálja folytatni az ügyet, részletes vallomásokkal és tanúi nyilatkozatokkal alátámasztva állításait.
Az egyik tanú szerint egy New York-i lakásban töltött éjszaka során Hajdini ittas állapotban próbálta rávenni őt egy hármas szexre Ranával. A beszámoló szerint a nő teljesen meztelenül jelent meg előtte, cigarettát gyújtott, majd többször is arra kérte, hogy csatlakozzon hozzájuk a hálószobában. A tanú állítása szerint ezt többször visszautasította, miközben a háttérben Rana kétségbeesetten kérte a nőt, hogy hagyja abba.
Egy másik vallomás szerint a nő nyilvános helyeken is közeledett a férfihoz, például egy koncerten és az utcán is láthatóan kellemetlen helyzetbe hozta őt. A tanúk szerint Rana nem viszonozta ezeket a közeledéseket, és kifejezetten kényelmetlenül viselkedett.
„Teljesen tönkretette az életem” – súlyos pszichés következmények
Rana állítása szerint a történtek súlyos mentális következményekkel jártak. 2025 októberében poszttraumás stressz zavart diagnosztizáltak nála, amelyet az állítólagos bántalmazásokkal hoz összefüggésbe. Elmondása szerint rémálmok, visszatérő emlékek, ájulásos rosszullétek és kontrollálhatatlan dühkitörések is jelentkeznek nála.
A terapeutája által kiállított dokumentum szerint a férfi erős szorongással, kényszeres gondolatokkal és fokozott veszélyérzettel küzd, ami jelentősen befolyásolja a mindennapi életét.
A másik oldal mindent tagad
Lorna Hajdini ügyvédje határozottan visszautasította a vádakat, és azt állítja, hogy ügyfele soha nem tanúsított semmilyen nem megfelelő viselkedést. Azt is hangsúlyozta, hogy a nő még csak nem is járt azon a helyszínen, ahol az egyik állítólagos incidens történt.
A JPMorgan szóvivője szintén közölte, hogy belső vizsgálatuk során nem találtak bizonyítékot a vádak alátámasztására. Hozzátették: több munkatárs együttműködött a vizsgálatban, azonban a panaszos nem vett részt benne, és nem szolgáltatott elegendő információt állításai bizonyításához.
Egyre több a kérdés a JPMorgan szexbotrány körül
Az ügyet tovább bonyolítja, hogy egyes beszámolók szerint Rana korábban félrevezethette munkahelyét, például egy családi tragédiára hivatkozva hosszabb fizetett szabadságot vett ki. Ugyanakkor a támogatói szerint ez nem változtat azon, hogy a mostani állításokat komolyan kell venni.
A JPMorgan szexbotrány jelenleg is jogi szakaszban van, és egyelőre nem született végleges döntés. Az ügy kimenetele komoly hatással lehet mindkét fél életére — és akár a pénzügyi szektor megítélésére is.
