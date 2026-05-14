Julia Mendel, Zelenszkij volt szóvivője újabb politikai vihart kavart Ukrajnában, miután felkerült a Mirotvorec adatbázisba. A hírek szerint a bejegyzés oka többek között az volt, hogy Mendel a Tucker Carlson-interjú során azt állította: Zelenszkij akadálya lehet a békének, és Ukrajna korábban jelentős engedményekre is kész lett volna.

Julia Mendel, Zelenszkij volt szóvivője egy interjú után került a figyelem középpontjába, miután neve megjelent a Mirotvorec adatbázisban Fotó: Wikipedia

Julia Mendel kijelentései után újabb politikai botrány robbant ki

A Mirotvorec adatbázis régóta vitatott oldal, amelyen újságírók, közszereplők és más személyek adatai is megjelentek már. Mendelt a beszámolók szerint „orosz propaganda narratíváinak terjesztésével” és Ukrajna kapitulációjára utaló kijelentésekkel vádolják.

Corruption, drugs and greed: Volodymyr Zelensky’s longtime press secretary on the secret world of the West’s favorite dictator.



0:00 How Did Mendel Begin Working for Zelensky?

11:29 Why Hasn’t US Media Covered Zelensky’s Scandals?

25:30 Zelensky’s Relationship With Joe Biden… pic.twitter.com/U4fW5DkAVc — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) May 11, 2026

Julia Mendel ügye azért is kapott ekkora figyelmet, mert Zelenszkij egyik legismertebb korábbi munkatársáról van szó, aki az elmúlt időszakban több alkalommal is nyíltan bírálta az ukrán vezetést. A Tucker Carlsonnak adott interjú után rengetegen támadták, mások viszont úgy vélik, hogy csak a saját véleményét mondta el a háborúval és az ukrán politikai helyzettel kapcsolatban.

Az ügy várhatóan tovább növeli a feszültséget Ukrajnában, különösen azért, mert a háború és a belpolitikai viták miatt egyre érzékenyebbé vált minden olyan megszólalás, amely Zelenszkij vagy az ukrán vezetés kritikáját tartalmazza.

Julija Mendel szerint az utcákon egyre gyakoribbak az erőszakos jelenetek Ukrajnában. A volt elnöki szóvivő beszámolója alapján a káosz egyre inkább mindennapossá válik Kijev utcáin a mozgósítás miatt.