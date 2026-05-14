Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Sztár

Brékó! Palvin Barbara olyan hírrel jelentkezett, hogy kapkodjuk a fejünket

julia mendel

Komoly bajba kerülhetett Zelenszkij volt szóvivője a botrányos interjú után

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkij korábbi sajtófőnökének nyilatkozatai hatalmas botrányt kavartak. Julia Mendel a hírek szerint a Mirotvorec adatbázisba került, miután Tucker Carlson műsorában élesen bírálta az ukrán elnököt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
julia mendelmirotvorec adatbázistucker carlsoninterjú

Julia Mendel, Zelenszkij volt szóvivője újabb politikai vihart kavart Ukrajnában, miután felkerült a Mirotvorec adatbázisba. A hírek szerint a bejegyzés oka többek között az volt, hogy Mendel a Tucker Carlson-interjú során azt állította: Zelenszkij akadálya lehet a békének, és Ukrajna korábban jelentős engedményekre is kész lett volna.

Julia Mendel ukrán újságírónő, JuliaMendel
Julia Mendel, Zelenszkij volt szóvivője egy interjú után került a figyelem középpontjába, miután neve megjelent a Mirotvorec adatbázisban Fotó: Wikipedia

Julia Mendel kijelentései után újabb politikai botrány robbant ki

A Mirotvorec adatbázis régóta vitatott oldal, amelyen újságírók, közszereplők és más személyek adatai is megjelentek már. Mendelt a beszámolók szerint „orosz propaganda narratíváinak terjesztésével” és Ukrajna kapitulációjára utaló kijelentésekkel vádolják.

Julia Mendel ügye azért is kapott ekkora figyelmet, mert Zelenszkij egyik legismertebb korábbi munkatársáról van szó, aki az elmúlt időszakban több alkalommal is nyíltan bírálta az ukrán vezetést. A Tucker Carlsonnak adott interjú után rengetegen támadták, mások viszont úgy vélik, hogy csak a saját véleményét mondta el a háborúval és az ukrán politikai helyzettel kapcsolatban.

Az ügy várhatóan tovább növeli a feszültséget Ukrajnában, különösen azért, mert a háború és a belpolitikai viták miatt egyre érzékenyebbé vált minden olyan megszólalás, amely Zelenszkij vagy az ukrán vezetés kritikáját tartalmazza.

Zelenszkij lebukott: ezért nem meri kiírni az ukrajnai választásokat

Julija Mendel szerint az utcákon egyre gyakoribbak az erőszakos jelenetek Ukrajnában. A volt elnöki szóvivő beszámolója alapján a káosz egyre inkább mindennapossá válik Kijev utcáin a mozgósítás miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!