Jurassic Park a valóságban? – kihalt óriásmadarakat keltenének életre tudósok

A Colossal Biosciences kutatói olyan mesterséges inkubációs rendszert fejlesztettek ki, amely szinte tökéletesen utánozza a valódi madártojás működését. Ez az a biotechnológiai vállalat, amely a gyapjas mamut visszahozásán is dolgozik, vagyis ha így haladunk a valóságban is létrejöhet egy Jurassic Park, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A mesterséges tojás technológiával először sikerült egészséges csirkét keltetni, ha így folytatódik a fejlődés, egy igazi Jurassic Park létrehozása is szóba jöhet a jövőben Fotó: Colossal Biosciences

A mesterséges tojás működésének folyamata egészen elképesztő:

a tudósok először a frissen lerakott tojásokból kivették az embriókat,

ezeket egy 3D-nyomtatott mesterséges tojásba helyezték,

majd 18 napon át inkubálták őket,

végül a csibék teljesen egészségesen keltek ki.

A vállalat szerint ez az első alkalom, hogy sikerült hosszú távon, valódi tojáshéj nélkül életben tartani és kifejleszteni madárembriókat.

Az új technológia mindent megváltoztathat

A kutatók szerint a technológia forradalmi áttörés.

Megmutattuk a világnak, hogy egy teljes madarat fel tudunk nevelni inkubátorban, tojáshéj nélkül. Ez egy teljes játékszabály-változás

– közölte a vállalat.

A mesterséges tojás különleges, oxigénáteresztő membránt kapott, amely úgy működik, mint a valódi tojáshéj mikroszkopikus pórusai. A korábbi próbálkozások azért vallottak kudarcot, mert túl sok mesterséges oxigént kellett használni, ami károsította az embriókat.

Kihalt óriásmadarat akarnak feltámasztani: kész Jurassic Park

A fejlesztés egyik legfontosabb célpontja a legendás dél-szigeti óriásmoa feltámasztása lehet. Ez az Új-Zélandon élt hatalmas madár akár 3,6 méter magasra nőtt, a súlya meghaladta a 230 kilogrammot, és nagyjából 500-600 éve pusztult ki.

A tudósok szerint a moa tojása körülbelül 80-szor nagyobb volt egy csirketojásnál, ezért ma nincs élő madár, amely képes lenne kikölteni. Ezért vált létfontosságúvá a mesterséges tojás technológiája.

A kutatók moa-csontokból kinyert génekkel módosítanák a modern madarak örökítőanyagát, amíg azok nagyon hasonlóvá nem válnak a kihalt fajhoz. A létrehozott embriókat ezután a mesterséges tojásban fejlesztenék tovább.

A vállalat szerint ugyanezt a technológiát használták korábban arra is, hogy farkasokból a rettegett ősfarkasokra emlékeztető állatokat hozzanak létre.