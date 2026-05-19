Jurassic Park a valóságban? – kihalt óriásmadarakat keltenének életre tudósok

A Colossal Biosciences kutatói olyan mesterséges inkubációs rendszert fejlesztettek ki, amely szinte tökéletesen utánozza a valódi madártojás működését. Ez az a biotechnológiai vállalat, amely a gyapjas mamut visszahozásán is dolgozik, vagyis ha így haladunk a valóságban is létrejöhet egy Jurassic Park, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A mesterséges tojás működésének folyamata egészen elképesztő:
- a tudósok először a frissen lerakott tojásokból kivették az embriókat,
- ezeket egy 3D-nyomtatott mesterséges tojásba helyezték,
- majd 18 napon át inkubálták őket,
- végül a csibék teljesen egészségesen keltek ki.
A vállalat szerint ez az első alkalom, hogy sikerült hosszú távon, valódi tojáshéj nélkül életben tartani és kifejleszteni madárembriókat.
Az új technológia mindent megváltoztathat
A kutatók szerint a technológia forradalmi áttörés.
Megmutattuk a világnak, hogy egy teljes madarat fel tudunk nevelni inkubátorban, tojáshéj nélkül. Ez egy teljes játékszabály-változás
– közölte a vállalat.
A mesterséges tojás különleges, oxigénáteresztő membránt kapott, amely úgy működik, mint a valódi tojáshéj mikroszkopikus pórusai. A korábbi próbálkozások azért vallottak kudarcot, mert túl sok mesterséges oxigént kellett használni, ami károsította az embriókat.
Kihalt óriásmadarat akarnak feltámasztani: kész Jurassic Park
A fejlesztés egyik legfontosabb célpontja a legendás dél-szigeti óriásmoa feltámasztása lehet. Ez az Új-Zélandon élt hatalmas madár akár 3,6 méter magasra nőtt, a súlya meghaladta a 230 kilogrammot, és nagyjából 500-600 éve pusztult ki.
A tudósok szerint a moa tojása körülbelül 80-szor nagyobb volt egy csirketojásnál, ezért ma nincs élő madár, amely képes lenne kikölteni. Ezért vált létfontosságúvá a mesterséges tojás technológiája.
A kutatók moa-csontokból kinyert génekkel módosítanák a modern madarak örökítőanyagát, amíg azok nagyon hasonlóvá nem válnak a kihalt fajhoz. A létrehozott embriókat ezután a mesterséges tojásban fejlesztenék tovább.
A vállalat szerint ugyanezt a technológiát használták korábban arra is, hogy farkasokból a rettegett ősfarkasokra emlékeztető állatokat hozzanak létre.
A mesterséges méh felé vezethet az út
A szakemberek szerint a fejlesztés nemcsak a kihalt állatok feltámasztása miatt lehet óriási áttörés.
A technológia:
- veszélyeztetett madárfajokat menthet meg,
- segítheti a génszerkesztett állatok létrehozását,
- és akár a jövő mesterséges méhének alapja is lehet.
A genetikai tervrajz önmagában semmit sem ér, ha nincs hely, ahol az élet fejlődhet. A mesterséges tojás ezt a platformot adja meg
– mondta Andrew Pask professzor.
Nem minden tudós lelkes
Bár többen történelmi jelentőségű bioinformatikai áttörésnek nevezték az eredményt, más kutatók óvatosságra intenek. Szerintük egy kihalt faj valódi visszahozása sokkal bonyolultabb annál, mint hogy egyszerűen létrehoznak egy hasonló DNS-ű állatot.
A kritikusok hangsúlyozzák, hogy nincs még hivatalos tudományos publikáció, kérdéses az állatok hosszú távú egészsége, és valószínűleg nem „igazi” feltámasztott fajokról, hanem génmódosított másolatokról lenne szó. A bejelentés azonban így is hatalmas visszhangot váltott ki világszerte, sokan pedig már arról beszélnek: a Jurassic Park talán már nem is tűnik annyira sci-finek.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Új élőhelyet kapott a világ legritkább madárfaja
Új élőhelyet kapott a világ legritkább madárfaja, a madagaszkári barátréce 21 példánya a szigetország északi részén egy tónál – írta a BBC hírportálja.
Tragédia lehetett volna: a Jurassic Park sztárjai halálfélelemben forgatták a legendás filmet
Sam Neill elmondása szerint soha nem került ennyire közel a halálhoz. A Jurassic Park forgatása majdnem annyira félelmetes volt, mint maga a film.