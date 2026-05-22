Megható videó: kiskacsákat mentett ki egy férfi a csatornából

A felvétel készítője, Catherine Farrell a kacsamentéssel kapcsolatban elmondta, hogy családjával május 5-én figyelt fel egy anyakacsára, amely egy csatornarács mellett álldogált. Nem sokkal később meghallották az alul rekedt kiskacsák hangját is – derül ki a 7News által az X-re feltöltött bejegyzésből.

A megható kacsamentés főszereplője akció közben

Fotó: X

Többen is segítettek a kacsamentésben

A helyzetet látva egy férfi azonnal cselekedett. A segítségére siető helyiek közreműködésével megemelték a rácsot, hogy kiszabadíthassák a bajba jutott fiókákat.

A man jumped right into action after his family discovered a brood of ducklings stuck below a sewer grate in their New Jersey neighborhood on May 5. Footage taken by Catherine Farrell said her family saw the mother duck standing near the sewer grate and heard the ducklings crying… pic.twitter.com/aA2UQgDymZ — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) May 21, 2026

A mentőakció sikerrel járt: a kiskacsák egyenként kerültek elő a csatornából, majd újra csatlakozhattak aggódó anyjukhoz. A megható jelenetről készült videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, ahol sokan méltatták a segítők gyors reakcióját.

