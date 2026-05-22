Megható videó: kiskacsákat mentett ki egy férfi a csatornából

Szívmelengető jeleneteket rögzítettek az Egyesült Államokban, miután több kiskacsa egy csatornafedél alá szorult egy New Jersey-i lakónegyedben. A megható kacsamentésről készült videó pillanatok alatt bejárta az internetet.
A felvétel készítője, Catherine Farrell a kacsamentéssel kapcsolatban elmondta, hogy családjával május 5-én figyelt fel egy anyakacsára, amely egy csatornarács mellett álldogált. Nem sokkal később meghallották az alul rekedt kiskacsák hangját is – derül ki a 7News által az X-re feltöltött bejegyzésből. 

A megható kacsamentés főszereplője akció közben – Fotó: X
Többen is segítettek a kacsamentésben

A helyzetet látva egy férfi azonnal cselekedett. A segítségére siető helyiek közreműködésével megemelték a rácsot, hogy kiszabadíthassák a bajba jutott fiókákat.

A mentőakció sikerrel járt: a kiskacsák egyenként kerültek elő a csatornából, majd újra csatlakozhattak aggódó anyjukhoz. A megható jelenetről készült videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, ahol sokan méltatták a segítők gyors reakcióját.

