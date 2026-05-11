Kaja Kallas elismerte: nő Oroszország befolyása Európában

Kaja Kallas a Európai Unió külügyminisztereinek május 11-i találkozóján arról beszélt, hogy Oroszország befolyása Európában növekedni látszik, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság fokozza a nyomást Moszkvára.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője

Kaja Kallas beismerte, hogy Moszkvát nem sikerült megállítani

„Teljesen nyilvánvaló, hogy erősíteni akarják a befolyásukat Európában. Sajnos ezt már látjuk a sportvilágban is, ahol az orosz sportolók újra versenyezhetnek, mintha semmi sem történt volna” – mondta Kallas.

Hozzátette, hogy az uniós külügyminiszterek ugyanazon a napon újabb Oroszország elleni szankciós csomagról próbálnak megállapodni, amely a Moszkvára nehezedő nyomás fokozását célozza.

Korábbi elemzések szerint azonban az európai stratégia nem hozta a várt eredményeket. A The New York Times április végén arról írt, hogy az európai terv, amely Oroszország stratégiai visszavonulására kényszerítette volna Moszkvát, nem működött, és Európa elveszítette befolyását a tárgyalásokban.

A The Wall Street Journal pedig arról számolt be, hogy az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás egyre nagyobb terhet jelent az EU számára, miközben a kijevi igények folyamatosan nőnek.