Nincs új a nap alatt: már megint Brüsszel istentelen hisztijétől hangos a világ

Azok az országok, amelyek együttműködnek Oroszországgal és Iránnal, eleshetnek az uniós támogatásoktól – jelentette ki az EU külügyi vezetője, Kaja Kallas az Euractiv beszámolója szerint.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője

Kaja Kallas nekiment mindenkinek

„Ha egy partner Oroszországot vagy Iránt támogatja, akkor rugalmasságot kell mutatnia, hogy ennek megfelelően átalakíthassuk vele az együttműködést” – mondta Kallas.

A lap megjegyzi, hogy az uniós diplomácia vezetője nem részletezte, pontosan milyen „rugalmas feltételekre” gondolt.