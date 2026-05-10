Ez a három gyümölcs brutális energiabombaként rántja vissza a kajakómából!

A jó hír: létezik három természetes „titkos fegyver”, ami villámgyorsan visszahozza az életbe – és még egészséges is! A kajakóma ellenszereit a Focus szedte össze.

A mangó tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, az ebéd utáni kajakóma ellen pont erre van szüksége a szervezetnek – Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Ezek a kajakóma ellenszerei

1. Mangó – a laktató vitaminbomba

Ne hagyja, hogy az édessége megtévesszen: a mangó nemcsak finom, hanem elképesztően hatékony is a fáradtság ellen. Magas víztartalma miatt jól telít, miközben tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Kevés kalória, mégis hosszan tartó energia – pont, amire ebéd után szüksége van.

2. Kaki – az alábecsült energiabomba

Sokan idegenkednek tőle, pedig a kaki valóságos titkos fegyver. Természetes cukortartalma miatt gyors energiát ad, ráadásul egyesek szerint enyhe vaníliás íze van. Vitaminokban (A, B, C) gazdag, erősíti az immunrendszert, és még az idegrendszernek is jót tesz. Nem csoda, hogy egyre többen esküsznek rá!

3. Banán – az azonnali feltöltés királya

A klasszikus, ami sosem hagy cserben. A banán gyorsan felszívódó szénhidrátjai miatt szinte azonnal energiát adnak. Ráadásul alig tartalmaz zsírt, mégis jól laktat – így nemcsak felébreszt, hanem a nassolási rohamokat is kordában tartja.

A csoki és az édességek csak rövid ideig pörgetnek fel, utána viszont még nagyobb zuhanás jön. Ezekkel a gyümölcsökkel viszont természetes módon, tartósan töltheti fel magát.

