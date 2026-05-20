Ezek megőrültek! Az egyik EU-tag bejelentette: világháborút akarnak

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője kemény hangnemben reagált Kęstutis Budrys litván külügyminiszter nyilatkozatára, amelyben a politikus arról beszélt, hogy a NATO szükség esetén képes lenne támadást indítani az oroszországi Kalinyingrád ellen.

Peszkov reagált a Kalinyingrád elleni NATO-fenyegetésre

Peszkov a VGTRK újságírójának, Pavel Zarubinnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a kijelentés „az őrület határát súrolja”, ugyanakkor szerinte nem szabad túl komolyan venni az ilyen megszólalásokat.

A Kreml szóvivője szerint a balti politikusok „veszettül oroszellenesek”, ami elvakítja őket és megakadályozza, hogy saját országuk érdekeit nézzék.

Peszkov úgy fogalmazott:

Ez inkább azt mutatja meg, mennyire őrjöngenek ezek a politikusok. És ha valaki ennyire őrült módon viselkedik, aligha képes átgondolt, kifinomult lépésekre.

NATO-csapásról beszélt a litván külügyminiszter

A vita előzménye, hogy Kęstutis Budrys a Neue Zürcher Zeitungnak adott interjúban arról beszélt: a NATO rendelkezik azokkal a katonai képességekkel, amelyekkel szükség esetén csapást tudna mérni Kalinyingrád katonai létesítményeire.

A litván külügyminiszter szerint a szövetségnek világossá kell tennie Moszkva számára, hogy képes „áttörni a kis kalinyingrádi erődöt”.

Kalinyingrád különösen érzékeny pont Oroszország számára, mivel az ország exklávéjaként Lengyelország és Litvánia közé ékelődik, és jelentős orosz katonai jelenlét található a térségben, köztük rakétarendszerek és haditengerészeti egységek is.

Moszkva újabb balti provokációról beszél

A litván kijelentésekre nemcsak Peszkov reagált. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője „öngyilkos paranoiának” nevezte Budrys szavait.

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke pedig úgy fogalmazott, hogy a balti államok vezetőinek oroszellenes kijelentései olyanok, mint „a kistestű kutyák ugatása”.

Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a feszültség a NATO és Oroszország között a Balti-tenger térségében. Moszkva rendszeresen azzal vádolja a balti országokat, hogy provokálják Oroszországot, miközben Litvánia, Lettország és Észtország egyre erőteljesebb NATO-jelenlétet sürget a régióban.