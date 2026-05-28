Brüsszel melegebb éghajlatra küldte Putyint – forrnak az indulatok

Kaja Kallas szerint Oroszországnak feltétel nélkül le kell állítania a harci cselekményeket ahhoz, hogy megkezdődhessenek az érdemi béketárgyalások Ukrajnáról. Az EU külügyi vezetője arról is beszélt, hogy Európának helyet kell kapnia a tárgyalóasztalnál.
Vlagyimir Putyin szerint Oroszországnak le kellene állítania a harci cselekményeket ahhoz, hogy megkezdődhessenek az ukrajnai béketárgyalások – jelentette ki Kaja Kallas a Der Spiegelnek adott interjújában.

Kaja Kallas the Vice-President of the European Commission and High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, speaks to the media ahead of an informal breakfast meeting with foreign ministers of the six Western Balkans partner states on May 11, 2026, in Brussels, Belgium.
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Kallas ultimátuma: csak így indulhatnak el az ukrán béketárgyalások

Meg kell állítania a konfliktust. Oroszországnak be kell fejeznie a bombázásokat. El kell fogadnia a feltétel nélküli tűzszünetet

– fogalmazott.

A politikus szerint Európának jelen kell lennie a tárgyalásokon, és joga van engedményeket követelni Oroszországtól.

Korábban Dmitrij Peszkov arról beszélt, hogy az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások rendkívül összetettek lesznek, számos fontos részlettel. Hozzátette: a teljes körű béketárgyalásokhoz vezető tűzszünet akkor jöhet létre, ha Volodimir Zelenszkij utasítja az ukrán fegyveres erőket a Donbasz területének elhagyására.

 

