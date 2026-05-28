Brüsszel melegebb éghajlatra küldte Putyint – forrnak az indulatok

Vlagyimir Putyin szerint Oroszországnak le kellene állítania a harci cselekményeket ahhoz, hogy megkezdődhessenek az ukrajnai béketárgyalások – jelentette ki Kaja Kallas a Der Spiegelnek adott interjújában.

Kaja Kallas

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Kallas ultimátuma: csak így indulhatnak el az ukrán béketárgyalások

Meg kell állítania a konfliktust. Oroszországnak be kell fejeznie a bombázásokat. El kell fogadnia a feltétel nélküli tűzszünetet

– fogalmazott.

A politikus szerint Európának jelen kell lennie a tárgyalásokon, és joga van engedményeket követelni Oroszországtól.

Korábban Dmitrij Peszkov arról beszélt, hogy az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások rendkívül összetettek lesznek, számos fontos részlettel. Hozzátette: a teljes körű béketárgyalásokhoz vezető tűzszünet akkor jöhet létre, ha Volodimir Zelenszkij utasítja az ukrán fegyveres erőket a Donbasz területének elhagyására.