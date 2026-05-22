Kettészakadhat a világ második legnagyobb országa – súlyos a helyzet

Alberta politikai vezetése csütörtök este rendkívüli televíziós beszédben ismertette a tartomány jövőjét érintő terveket. Danielle Smith miniszterelnök bejelentette, hogy az október 19-i referendum szavazólapjára egy új kérdés is felkerül, amely arról szól majd, hogy a tartomány kezdje-e meg a jogi folyamatot egy kötelező erejű elszakadási referendum előkészítésére.

A javaslat ugyan nem jelentené Alberta automatikus kiválását Kanadából, de politikailag rendkívül súlyos üzenetet hordozna. Smith hangsúlyozta, hogy személyesen továbbra is Kanada egysége mellett áll, és ő maga a bennmaradásra fog szavazni. Ugyanakkor szerinte szükség van arra, hogy világosan kiderüljön, mit akarnak az albertaiak.

A miniszterelnök szerint a referendum célja az, hogy felmérjék a társadalmi támogatottságot egy esetleges későbbi elszakadási folyamat előtt. A tartományban ugyanis évek óta erősödnek azok a hangok, amelyek szerint Ottawa figyelmen kívül hagyja Alberta érdekeit, különösen az energiapolitika, az olajipar és az adózási kérdések területén.

Az Alberta elszakadás gondolata korábban is rendszeresen felmerült, de most először kerülhet olyan hivatalos politikai folyamat közelébe, amely később valódi referendumhoz vezethet. Elemzők szerint a lépés komoly nyomásgyakorlás lehet a szövetségi kormányra, ugyanakkor az egész ország politikai stabilitását is megrázhatja.

A kanadai válság egyre több párhuzamot mutat a korábbi quebeci függetlenségi törekvésekkel, bár Alberta helyzete gazdaságilag és politikailag is eltérő. A tartomány gazdaságát nagyrészt az energiaszektor hajtja, ezért a helyi vezetés gyakran bírálja Ottawa klímapolitikáját és a szövetségi szabályozásokat.

Danielle Smith beszédében többször hangsúlyozta, hogy nem akarja szétverni Kanadát, ugyanakkor szerinte Albertának erősebb alkupozícióra van szüksége. Úgy fogalmazott: a referendum lehetőséget ad arra, hogy az emberek „hallassák a hangjukat”.

A következő hónapokban várhatóan tovább éleződik majd a vita a tartomány jövőjéről. A népszavazás kérdése könnyen országos politikai konfliktussá válhat, miközben a kanadai közvélemény egy része attól tart, hogy a szeparatista hangulat hosszú távon meggyengítheti az országot.