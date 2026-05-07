Kiábrándultak a németek: Friedrich Merznek leáldozott

Ez öt százalékpontos visszaesést jelent áprilishoz képest, és a legrosszabb adat, amit hivatalban lévő német vezetőről valaha mértek. A megkérdezettek többsége szerint a kancellár nem nőtt fel a feladathoz, és különösen a kommunikációs képességeit bírálják.
A kancellár megítélése és a pártok támogatottsága
Tavaly nyáron még 39 százalék volt azok aránya, akik elégedettek voltak Merz teljesítményével.
Olaf Scholz korábbi mélypontja is magasabb volt, mint a mostani Friedrich Merz-adat.
A felmérés szerint csupán 14 százalék tartja meggyőző szónoknak a német vezetőt. Közben először fordult elő, hogy az AfD megelőzte a CDU/CSU pártszövetséget az ARD mérésében.
Az AfD támogatottsága 27 százalékra emelkedett, míg az uniópártoké 24 százalékra csökkent.
A szociáldemokraták támogatottsága 12 százalékon stagnál, a Zöldek 15 százalékon állnak, a Baloldal pedig 10 százalékot ért el. A reprezentatív kutatást az infratest dimap készítette 1303 választókorú német állampolgár megkérdezésével.
Friedrich Merz kudarcot vallott
Friedrich Merz német kancellár elismerte, hogy súlyos válságban van a német gazdaság, miközben a magánberuházások történelmi mélypontra zuhantak. A kancellár szerint az ország komoly strukturális problémákkal küzd, és már saját kormánya teljesítményét is megkérdőjelezte. A gazdasági nehézségek és az elszálló energiaárak miatt egyre nagyobb a nyomás a berlini vezetésen.
Az AfD megállíthatatlanul tör előre
Az AfD támogatottsága tovább erősödik Németországban. A választók egy része a gazdasági nehézségek és a kormányzati elégedetlenség miatt fordul a jobboldali párt felé. Az AfD történelmi szintű támogatottsága egyre nagyobb nyomást helyez Friedrich Merz kancellárra.