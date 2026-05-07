Kiábrándultak a németek: Friedrich Merznek leáldozott

Az ARD Deutschlandtrend felmérése szerint történelmi mélypontra zuhant Friedrich Merz támogatottsága Németországban. A kancellár munkájával már csak a válaszadók 16 százaléka elégedett, míg 83 százalék elégedetlen vele.
Ez öt százalékpontos visszaesést jelent áprilishoz képest, és a legrosszabb adat, amit hivatalban lévő német vezetőről valaha mértek. A megkérdezettek többsége szerint a kancellár nem nőtt fel a feladathoz, és különösen a kommunikációs képességeit bírálják.

Friedrich Merz német kancellár
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kancellár megítélése és a pártok támogatottsága

Tavaly nyáron még 39 százalék volt azok aránya, akik elégedettek voltak Merz teljesítményével.

Olaf Scholz korábbi mélypontja is magasabb volt, mint a mostani Friedrich Merz-adat.

A felmérés szerint csupán 14 százalék tartja meggyőző szónoknak a német vezetőt. Közben először fordult elő, hogy az AfD megelőzte a CDU/CSU pártszövetséget az ARD mérésében.

Az AfD támogatottsága 27 százalékra emelkedett, míg az uniópártoké 24 százalékra csökkent.

A szociáldemokraták támogatottsága 12 százalékon stagnál, a Zöldek 15 százalékon állnak, a Baloldal pedig 10 százalékot ért el. A reprezentatív kutatást az infratest dimap készítette 1303 választókorú német állampolgár megkérdezésével.

Friedrich Merz kudarcot vallott

Friedrich Merz német kancellár elismerte, hogy súlyos válságban van a német gazdaság, miközben a magánberuházások történelmi mélypontra zuhantak. A kancellár szerint az ország komoly strukturális problémákkal küzd, és már saját kormánya teljesítményét is megkérdőjelezte. A gazdasági nehézségek és az elszálló energiaárak miatt egyre nagyobb a nyomás a berlini vezetésen.

 

Az AfD megállíthatatlanul tör előre

Az AfD támogatottsága tovább erősödik Németországban. A választók egy része a gazdasági nehézségek és a kormányzati elégedetlenség miatt fordul a jobboldali párt felé. Az AfD történelmi szintű támogatottsága egyre nagyobb nyomást helyez Friedrich Merz kancellárra.

 

 

