Kiábrándultak a németek: Friedrich Merznek leáldozott

Ez öt százalékpontos visszaesést jelent áprilishoz képest, és a legrosszabb adat, amit hivatalban lévő német vezetőről valaha mértek. A megkérdezettek többsége szerint a kancellár nem nőtt fel a feladathoz, és különösen a kommunikációs képességeit bírálják.

Friedrich Merz német kancellár

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kancellár megítélése és a pártok támogatottsága

Tavaly nyáron még 39 százalék volt azok aránya, akik elégedettek voltak Merz teljesítményével.

Olaf Scholz korábbi mélypontja is magasabb volt, mint a mostani Friedrich Merz-adat.

A felmérés szerint csupán 14 százalék tartja meggyőző szónoknak a német vezetőt. Közben először fordult elő, hogy az AfD megelőzte a CDU/CSU pártszövetséget az ARD mérésében.

Az AfD támogatottsága 27 százalékra emelkedett, míg az uniópártoké 24 százalékra csökkent.

A szociáldemokraták támogatottsága 12 százalékon stagnál, a Zöldek 15 százalékon állnak, a Baloldal pedig 10 százalékot ért el. A reprezentatív kutatást az infratest dimap készítette 1303 választókorú német állampolgár megkérdezésével.