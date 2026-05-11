Moszkvából máris üzentek Kapitány Istvánnak

Moszkvából máris üzentek Kapitány Istvánnak

A Roszatom minden, a Paks II projektet illető kérdésre választ tud adni az új magyar vezetésnek – jelentette be Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak hétfőn Moszkvában.
Lihacsov a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint szándékában áll felülvizsgálni a Paks II atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit.

A Roszatomnak páratlan tapasztalata van az atomerőművek exportépítésében. Mi értjük az ilyen projektek gazdaságát a legjobban a világon. A számok racionális dolgok. Könnyen meg tudjuk magyarázni és alátámasztani őket, ha a magyar megrendelő ezt kéri. Az ilyen jellegű szerződések nyilvánvaló okokból nem nyilvánosak: egy atomerőmű nem szokványos létesítmény. Természetesen rögtön a kormány összetételének jóváhagyását követően a szakterületért felelős vezetőknek lehetőségük nyílik megismerkedni a dokumentumokkal, és olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyekre nálunk megvannak a szükséges válaszok 

mondta.

A Roszatom-vezér hangsúlyozta, hogy végső soron az orosz állami vállalatnak és a magyar vezetésnek egy a célja: megvalósítani a magyar gazdaság számára fontos projektet.

Megvalósítani a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron

hangoztatta Lihacsov.

 

