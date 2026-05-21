Bemondta a rádió: meghalt III. Károly király

Egy brit rádióállomás bejelentette: meghalt III. Károly, az Egyesült Királyság uralkodója. A valótlan hír futótűzként terjedt az interneten, a rádióállomás hivatalosan is bocsánatot kért, amiért tévesen bejelentették Károly király elhunytát.
A brit Radio Caroline essexi főstúdiójában véletlenül bejelentették III. Károly király halálát kedd délután. A rádióállomás szerint számítógépes hiba történhetett, és hivatalosan is bocsánatot kértek az okozott kellemetlenségért – írja a Guardian. 

III. Károly király
Fotó: JEFF SPICER / POOL

„Főstúdiónkban bekövetkezett számítógépes hiba miatt kedd délután (május 19-én) véletlenül aktiválódott az uralkodó halála esetén alkalmazandó eljárás, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart, remélve, hogy soha nem lesz rá szükség, és 

tévesen bejelentették, hogy Őfelsége a király elhunyt”

– írta Peter Moore, a rádióállomás vezetője. 

Moore hozzátette, hogy a rádió ezután a szabályoknak megfelelően elcsendesedett, az alkalmazottak ekkor vették észre a számítógépes hibát, és visszaállították az adást, majd hivatalosan is bocsánatot kértek a téves bejelentésért.

Károly király katonája leesett a lováról és szörnyethalt

Tragikus baleset történt május 15-én a brit királyi rendezvényen. A Royal Windsor Horse Show tragédia során egy katona leesett a lováról, majd olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

 

