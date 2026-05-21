Bemondta a rádió: meghalt III. Károly király

A brit Radio Caroline essexi főstúdiójában véletlenül bejelentették III. Károly király halálát kedd délután. A rádióállomás szerint számítógépes hiba történhetett, és hivatalosan is bocsánatot kértek az okozott kellemetlenségért – írja a Guardian.

III. Károly király

Fotó: JEFF SPICER / POOL

„Főstúdiónkban bekövetkezett számítógépes hiba miatt kedd délután (május 19-én) véletlenül aktiválódott az uralkodó halála esetén alkalmazandó eljárás, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart, remélve, hogy soha nem lesz rá szükség, és

tévesen bejelentették, hogy Őfelsége a király elhunyt”

– írta Peter Moore, a rádióállomás vezetője.

Moore hozzátette, hogy a rádió ezután a szabályoknak megfelelően elcsendesedett, az alkalmazottak ekkor vették észre a számítógépes hibát, és visszaállították az adást, majd hivatalosan is bocsánatot kértek a téves bejelentésért.

