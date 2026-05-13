Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Hatalmas változás jön a Szép-kártyák kapcsán – ez mindenkit érint

Fontos

Dőlhet a kampány legsúlyosabb tiszás vádja, Magyar Péter is beszállt a kommentháborúba

dróntámadás

Jelenleg is több tucat orosz drón tart Kárpátalja felé

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint beszámoltunk róla, ma dróntámadás érte Kárpátalját. Jelenleg is szólnak a légvédelmi riasztók, az éjszaka során akár súlyos csapások érhetik Nyugat-Ukrajnát, Kárpátalja is veszélyben van – számolt be a Hír TV helyi tudósítója, Dunda György.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásKárpátaljaveszélyháború

Dróntámadás érte Kárpátalját. A Munkácstól kevesebb mint 30 kilométerre fekvő Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat a Moszkva által kért háromnapos tűzszünet lejártát követően. Információk szerint Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok. Egy Telegram csatorna beszámolója szerint Ungvár felett tíz, Munkács felett öt drónt észleltek. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Sahed drón van úton Munkács irányába, számolt be a Hír TV kárpátaljai tudósítója, Dunda György.

Kárpátalja
Kárpátalja: dróntámadás érte a magyarok lakta térséget, amely felé további orosz katonai drónok tartanak
Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

 

Kárpátalja: folyamatosan támadják a térséget az oroszok

Az újságíró arról számolt be, hogy nagy a pánik Kárpátalján, hiszen az orosz-ukrán háború során eddig a magyarok lakta területeket nemigazán érték támadások. Dunda György elmondása szerint egy új taktika miatt a ukrán lég- és drónvédelem túlterhelése zajlik jelenleg az orosz fél részéről, hiszen több tucat drón tart Nyugat-Ukrajna, azon belül Kárpátalja irányába. A tudosító arról is beszélt, hogy az ukrán hatóságok a nap folyamán pontos beszámolót tartanak arról, hogy mostanáig mely kárpátaljai településeken történtek becsapódások, károk.  

Erről is írtunk korábban az Origón:

Felrobbant egy drón Szolyva közelében, egy másik drón Ökörmező térsége felett repült el

Felrobbant egy drón Szolyva közelében, egy másik drón Ökörmező térsége felett repült el – közölte Vitalij Glagola újságíró május 13-án. Veszélyben vannak a kárpátaljai települések.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!