Jelenleg is több tucat orosz drón tart Kárpátalja felé

Dróntámadás érte Kárpátalját. A Munkácstól kevesebb mint 30 kilométerre fekvő Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat a Moszkva által kért háromnapos tűzszünet lejártát követően. Információk szerint Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok. Egy Telegram csatorna beszámolója szerint Ungvár felett tíz, Munkács felett öt drónt észleltek. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Sahed drón van úton Munkács irányába, számolt be a Hír TV kárpátaljai tudósítója, Dunda György.

Kárpátalja: dróntámadás érte a magyarok lakta térséget, amely felé további orosz katonai drónok tartanak

Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Kárpátalja: folyamatosan támadják a térséget az oroszok

Az újságíró arról számolt be, hogy nagy a pánik Kárpátalján, hiszen az orosz-ukrán háború során eddig a magyarok lakta területeket nemigazán érték támadások. Dunda György elmondása szerint egy új taktika miatt a ukrán lég- és drónvédelem túlterhelése zajlik jelenleg az orosz fél részéről, hiszen több tucat drón tart Nyugat-Ukrajna, azon belül Kárpátalja irányába. A tudosító arról is beszélt, hogy az ukrán hatóságok a nap folyamán pontos beszámolót tartanak arról, hogy mostanáig mely kárpátaljai településeken történtek becsapódások, károk.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Felrobbant egy drón Szolyva közelében, egy másik drón Ökörmező térsége felett repült el

Felrobbant egy drón Szolyva közelében, egy másik drón Ökörmező térsége felett repült el – közölte Vitalij Glagola újságíró május 13-án. Veszélyben vannak a kárpátaljai települések.

