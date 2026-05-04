Csillogás mögött a pokol – a kartellkirálynők véres titkai

A dizájner ruhák, a gyémántórák, a magánrepülők és a pezsgős luxus mögött vérből, erőszakból és drogból felépített birodalmak húzódnak. A kartellkirálynők világa kívülről csillogó, belül azonban fegyverek, gyilkosságok, pénzmosás és kartellháborúk tartják mozgásban. Ez az élet könnyen egy célzott lövés, egy eltévedt golyó vagy egy börtöncella felé vezet.
Kartellkirálynők: hölgyek a brutális erőszak és drog világában
Karina Abundis huszonéves influenszerként dizájner ruhákkal és pózolós szelfikkel mutatta magát, miközben a beszámoló szerint titokban az Öböl-kartell műveleteiben vett részt. Egy magas rangú kartellvezérhez is kötötték, és a nagy teljesítményű fegyvereket szinte divatkellékként kezelte. Állítólag 2019-ben még a saját halálát is megpróbálta megrendezni. Végül a mexikói–amerikai határnál, rendőrökkel vívott tűzharcban halt meg négy társával együtt.
Maria Guadalupe Lopez Esquivel a Jalisco Új Generáció Kartellben emelkedett fel. Nevét a Halál nagyasszonyáról kapta, a hozzá kötődő tetoválást pedig kihívó közösségi médiás posztokban is mutatta. Kapcsolatba hozták a 2019-es, 13 rendőr halálával járó mészárlással, és aranyozott gépfegyveréről, valamint veszélyes imázsáról vált ismertté. 2020 januárjában, mindössze 21 évesen halt meg, miután egy mexikói különleges egységgel vívott összecsapásban nyakon lőtték.
Jimena Romina Araya Navarro venezuelai DJ-ként és modellként a gondtalan gazdagság képét építette fel az interneten. Az amerikai pénzügyminisztérium azonban szankciókkal sújtotta, mert állítólag támogatta a Tren de Aragua nevű erőszakos nemzetközi bűnszervezetet. A nyomozók szerint pénzügyi közvetítőként segítette a banda vezetőit. Közösségi oldalain aranyékszerek és luxusautók jelentek meg, de a róla kialakított kép már a kartellvilág veszélyes csábításáról is szólt.
Emma Coronel Aispuro (Joaquín „El Chapo” Guzmán felesége) a legismertebb kartellkirálynőként vált ismertté. Szépségkirálynőként a buchona stílus egyik jelképe lett, amelyben a luxus, a divat, a plasztikai beavatkozások és az érinthetetlenség látszata keveredett. 2021-ben három év börtönbüntetést kapott a Sinaloa-kartell működésében játszott szerepe miatt – olvasható a Daily Star cikkében.
Dögös OnlyFans-modellre vadászik a hírhedt drogkartell
Egy mexikói drogbáró elleni rajtaütés után nemcsak a bűnszervezet, hanem a közvélemény is egy ismert influenszerre figyel. Az OnlyFans-modell neve a műveletet követően került a hírek középpontjába, miután a kartellhez köthető körök őt kezdték el hibáztatni a hatósági akcióért.
60 fős fegyveres hadsereg védte, mégis elkapták a rettegett drogbárót
A mexikói drogkartell egyik kulcsfiguráját, Audias Flores Silvát 19 hónapos megfigyelés után fogták el a múlt héten (2026. április) A férfit El Jardineróként (A kertész) néven is ismerték.
A mexikói drogháború
A CJNG, vagyis a Jalisco Új Generációs Kartell bűntetteiről és a Mexikóban zajló kegyetlen drogháborúról már többször is beszámoltunk önöknek. A kartell neve az elmúlt időszakban újra összeforrt a lángoló utcákkal, a katonai akciókkal, a börtönlázadásokkal és a véres leszámolásokkal.