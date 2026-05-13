Katalin hercegné először utazik külföldre betegségével való többéves küzdelem után

Katalin hercegné szerdán hivatalos látogatásra utazik az olaszországi Reggio Emiliába. Ez lesz az első külföldi útja azóta, hogy a királyi palota nyilvánosságra hozta rákos megbetegedését – írja a BBC.

Katalin hercegné

Fotó: AARON CHOWN / POOL

Katalin hercegné több mint három éve nem vett részt hivatalos külföldi látogatáson. Utoljára 2022 decemberében járt külföldön férjével, Vilmos herceg oldalán, amikor Bostonba utaztak.

Azóta a walesi hercegné súlyos egészségügyi időszakon ment keresztül. Korábban őszintén beszélt a kezelés nehézségeiről, majd 2025 januárjában jelentette be, hogy a betegsége remisszióba került.

A mostani olaszországi út újabb fontos lépést jelent abban, hogy fokozatosan visszatérjen hivatalos feladataihoz.

Az utazás középpontjában Katalin hercegné egyik legfontosabb ügye, a kisgyermekkori nevelés áll. A hercegné régóta hangsúlyozza, hogy a gyermekkor első évei döntő hatással vannak a későbbi életre, a mentális egészségre és az emberi kapcsolatokra.

Reggio Emilia városát azért választották, mert világszerte ismert különleges oktatási módszeréről. Az úgynevezett Reggio Emilia-megközelítés a játékos tanulásra, az érzelmi biztonságra és a kapcsolatok fontosságára épül.

