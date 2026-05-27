Másodperceken múlt két pilóta élete, durva baleset történt

Két amerikai haditengerészeti pilóta sikeresen katapultált, amikor a gyakorló repülőgép kedd délután lezuhant Mississippi keleti részén – írja a CBS News.

Még időben katapultáltak, így menekültek meg a pilóták

Fotó: Unsplash

A T-45C Goshawk repülőgép balesete helyi idő szerint délután 12:30-kor történt egy magántulajdonú mezőgazdasági területen Noxubee megyében – áll a Haditengerészeti Légikiképző Parancsnokság (NATC) közleményében.

A fedélzeten tartózkodó két pilóta biztonságosan katapultált, majd kivizsgálásra egy helyi kórházba szállították őket. A helyszínre a helyi hatóságok és az amerikai katonai személyzet is kivonult.

A repülőgép a mississippi-i Meridianban található Training Air Wing One bázisról indult.

