repülőgép

Másodperceken múlt két pilóta élete, durva baleset történt

Két amerikai haditengerészeti pilóta gyakorlórepülés közben került életveszélyes helyzetbe Mississippi államban, miután a T-45C Goshawk típusú kiképzőgép lezuhant. A pilóták a baleset pillanatában katapultáltak, így sikerült megmenekülniük.
Két amerikai haditengerészeti pilóta sikeresen katapultált, amikor a gyakorló repülőgép kedd délután lezuhant Mississippi keleti részén – írja a CBS News

Még időben katapultáltak, így menekültek meg a pilóták (A kép illusztráció.)
A T-45C Goshawk repülőgép balesete helyi idő szerint délután 12:30-kor történt egy magántulajdonú mezőgazdasági területen Noxubee megyében – áll a Haditengerészeti Légikiképző Parancsnokság (NATC) közleményében. 

A fedélzeten tartózkodó két pilóta biztonságosan katapultált, majd kivizsgálásra egy helyi kórházba szállították őket. A helyszínre a helyi hatóságok és az amerikai katonai személyzet is kivonult. 

A repülőgép a mississippi-i Meridianban található Training Air Wing One bázisról indult. 

Egymásnak csapódott két vadászgép, katapultáltak a pilóták

Váratlanul félbeszakadt egy amerikai légi bemutató Idaho államban május közepén, miután két haditengerészeti vadászgép a levegőben összeütközött. A repülőgép-baleset során mind a négy pilóta sikeresen katapultált.

Tragédia Új-Mexikóban: lezuhant egy orvosi repülőgép

Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban, a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette.

 

