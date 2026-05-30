Kávéval és csokival az egészségért? Furcsa elmélet terjed

Az egészséges táplálkozásról szóló ajánlások évtizedek óta azt hangsúlyozzák, hogy naponta legalább öt adag zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani. A kávé és étcsokoládé azonban egyre gyakrabban kerül a kutatások középpontjába, mivel számos vizsgálat kedvező egészségügyi hatásokkal hozta összefüggésbe rendszeres fogyasztásukat – írja a Focus.

Kávé és étcsokoládé: mit mutatnak valójában a kutatások?

A témában megszólaló táplálkozási szakértő szerint érdemes megvizsgálni, hogy milyen bizonyítékokra épülnek a különböző táplálkozási ajánlások. Szerinte a kávé és az étcsokoládé esetében is számos olyan megfigyeléses kutatás létezik, amelyek pozitív összefüggéseket mutatnak ki az egészségi állapottal kapcsolatban.

A kávé fogyasztása több betegségnél is kedvező összefüggést mutat

Az elmúlt években több nagyszabású nemzetközi kutatás is arra jutott, hogy a rendszeres kávéfogyasztás összefügghet bizonyos betegségek alacsonyabb kockázatával. A vizsgálatok szerint a mérsékelt mennyiségű kávé kapcsolatba hozható a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, egyes stroke-esetek, valamint bizonyos neurodegeneratív betegségek kisebb előfordulásával.

A kutatások egy része arra is rámutatott, hogy napi három-öt csésze kávé fogyasztása mellett statisztikailag hosszabb várható élettartamot figyeltek meg. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek az eredmények nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot.

Az étcsokoládé sem csak bűnös élvezet lehet

Hasonlóan érdekes eredmények születtek az étcsokoládé vizsgálata során is. Több tanulmány szerint a magas kakaótartalmú csokoládé fogyasztása összefügghet az erek jobb rugalmasságával, a kognitív funkciók javulásával, valamint a szív- és érrendszer egészségének kedvezőbb mutatóival.

A kutatók szerint a kakaóban található flavonoidok hozzájárulhatnak ezekhez a pozitív hatásokhoz. Ugyanakkor az eredmények értelmezésénél itt is óvatosságra van szükség, mivel a legtöbb vizsgálat megfigyeléses jellegű.

A táplálkozástudomány egyik legnagyobb problémája

A szakértők régóta vitatják, hogy a táplálkozással kapcsolatos kutatások mennyire képesek egyértelmű válaszokat adni. Az ilyen vizsgálatok többsége ugyanis önbevallásos adatokra épül, vagyis a résztvevők saját maguk számolnak be arról, hogy mit és milyen gyakran fogyasztanak.