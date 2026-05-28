Napi pár csésze kávé után teljesen másként működhet a szervezete

A kávé hatása nemcsak abban mérhető, hogy éberebbnek érzi magát reggelente. A kutatók szerint napi 3–5 csésze kávé már olyan változásokat indíthat el a bélflórában, amelyek a bél-agy tengelyen keresztül a hangulatra, a stresszre és a memóriára is hatással lehetnek – írja a FitBook.

A kávé hatása egy friss kutatás szerint nemcsak az éberségen, hanem a bélflórán, a memórián és a hangulaton is meglátszhat Fotó:Illusztráció/Unsplash

A kávé hatása a bélflórára is kiterjedhet

A vizsgálatban 30–50 év közötti egészséges felnőtteket figyeltek meg. A kutatók összehasonlították a rendszeres kávéfogyasztókat azokkal, akik nem ittak kávét, majd azt is megnézték, mi történik, ha a kávézók két hétre teljesen elhagyják az italt.

Az eredmények alapján a kávé mikrobiom szinten is nyomot hagyhat a szervezetben. Egyes bélbaktériumok szinte eltűntek a kávémentes időszak alatt, majd újra megjelentek, amikor a résztvevők ismét kávét kaptak.

A kutatók szerint ez azért fontos, mert a bélflóra nemcsak az emésztésben játszik szerepet. A bél-agy tengely révén a hangulat, a stresszérzet, az alvás és a gondolkodás is kapcsolatban állhat a bélben élő baktériumokkal.

A koffeinmentes kávé okozta a nagy meglepetést

A koffeines kávé főként az éberséget és a figyelmet javította, miközben a szorongásérzet csökkenésével is összefüggésbe hozták. A koffeinmentes kávé viszont más területen mutatott érdekes eredményt.

A kutatás szerint a koffeinmentes kávé javíthatta az alvásminőséget és a memória bizonyos formáit. Ez különösen meglepő, mert sokan kizárólag a koffeinhez kötik a kávé jótékony hatásait.

A kávé és memória kapcsolata tehát nem feltétlenül csak a koffeinről szól. A kávéban található egyéb növényi vegyületek is szerepet kaphatnak abban, hogyan reagál a szervezet.

A stresszre és a hangulatra is hathat

A kávé és stressz kapcsolata szintén izgalmas eredményeket hozott. A kutatók szerint mind a koffeines, mind a koffeinmentes változat csökkenthette a stresszérzetet és gyulladáscsökkentő hatással is összefüggésbe hozható volt.

Ugyanakkor a kávé nem mindenkinél ugyanúgy működik. A rendszeres kávéfogyasztóknál bizonyos idegrendszeri „fékező” folyamatok is változhattak, ami nagyobb éberséggel, gyorsabb reakcióval, de akár fokozottabb impulzivitással is járhat.