Napi pár csésze kávé után teljesen másként működhet a szervezete

A kávé hatása nemcsak abban mérhető, hogy éberebbnek érzi magát reggelente. A kutatók szerint napi 3–5 csésze kávé már olyan változásokat indíthat el a bélflórában, amelyek a bél-agy tengelyen keresztül a hangulatra, a stresszre és a memóriára is hatással lehetnek – írja a FitBook.
A kávé hatása a bélflórára is kiterjedhet
A vizsgálatban 30–50 év közötti egészséges felnőtteket figyeltek meg. A kutatók összehasonlították a rendszeres kávéfogyasztókat azokkal, akik nem ittak kávét, majd azt is megnézték, mi történik, ha a kávézók két hétre teljesen elhagyják az italt.
Az eredmények alapján a kávé mikrobiom szinten is nyomot hagyhat a szervezetben. Egyes bélbaktériumok szinte eltűntek a kávémentes időszak alatt, majd újra megjelentek, amikor a résztvevők ismét kávét kaptak.
A kutatók szerint ez azért fontos, mert a bélflóra nemcsak az emésztésben játszik szerepet. A bél-agy tengely révén a hangulat, a stresszérzet, az alvás és a gondolkodás is kapcsolatban állhat a bélben élő baktériumokkal.
A koffeinmentes kávé okozta a nagy meglepetést
A koffeines kávé főként az éberséget és a figyelmet javította, miközben a szorongásérzet csökkenésével is összefüggésbe hozták. A koffeinmentes kávé viszont más területen mutatott érdekes eredményt.
A kutatás szerint a koffeinmentes kávé javíthatta az alvásminőséget és a memória bizonyos formáit. Ez különösen meglepő, mert sokan kizárólag a koffeinhez kötik a kávé jótékony hatásait.
A kávé és memória kapcsolata tehát nem feltétlenül csak a koffeinről szól. A kávéban található egyéb növényi vegyületek is szerepet kaphatnak abban, hogyan reagál a szervezet.
A stresszre és a hangulatra is hathat
A kávé és stressz kapcsolata szintén izgalmas eredményeket hozott. A kutatók szerint mind a koffeines, mind a koffeinmentes változat csökkenthette a stresszérzetet és gyulladáscsökkentő hatással is összefüggésbe hozható volt.
Ugyanakkor a kávé nem mindenkinél ugyanúgy működik. A rendszeres kávéfogyasztóknál bizonyos idegrendszeri „fékező” folyamatok is változhattak, ami nagyobb éberséggel, gyorsabb reakcióval, de akár fokozottabb impulzivitással is járhat.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek azonnal több kávét kell innia. Inkább arra utal, hogy a napi 3-5 csésze kávé hatása sokkal összetettebb, mint egy egyszerű reggeli élénkítő italé.
