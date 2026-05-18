Kék Hold borítja be az eget május végén – ezért különleges most ez a telihold

Május utolsó napján ismét egy ritka holdjelenség jelenik meg az égen. A Kék Hold kifejezés azt jelenti, hogy egyetlen naptári hónapon belül két telihold is bekövetkezik. Mivel a Hold ciklusa körülbelül 29 és fél napos, ez csak ritkán történik meg – írja a NASA.

A ritka Kék Hold csak két-három évente jelenik meg az égen, de valójában nem lesz kék színű Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Miért olyan különleges a Kék Hold?

A NASA szerint a jelenség általában két-három évente fordul elő. Sokan azt hiszik, hogy ilyenkor valóban kék színűvé válik az égitest, azonban ez nem igaz. A Hold inkább sárgás vagy narancsos árnyalatúnak tűnhet, főleg a horizont közelében.

A ritka teliholdjelenség azért számít különlegesnek, mert a legtöbb hónapban csak egyetlen telihold látható. Ha azonban a hónap elején történik egy telihold, akkor marad elég idő arra, hogy a hónap végén egy második is kialakuljon.

Létezik úgynevezett szezonális Kék Hold is, amikor egy évszakban négy telihold jelenik meg a megszokott három helyett. Ilyenkor a harmadik telihold kapja a Kék Hold nevet.

Valóban lehet kék a Hold?

A szakértők szerint nagyon ritka esetekben tényleg kékes árnyalatot ölthet az égitest. Ehhez azonban különleges légköri körülmények szükségesek, például vulkáni hamu vagy finom füstszemcsék a légkörben.

A NASA arra is felhívta a figyelmet, hogy a szuperhold és a Kék Hold nem ugyanaz. Szuperhold esetén a Hold közelebb kerül a Földhöz, ezért nagyobbnak és fényesebbnek látszik az égen.

Érdemes lesz figyelni az eget

Bár a május végi jelenség nem jelent óriási méretű vagy kék színű Holdat, az éjszakai égbolt kedvelőinek így is különleges élményt nyújthat. A ritka holdjelenség miatt sokan már most készülnek a megfigyelésre, hiszen a következő hasonló eseményre éveket kell várni.

Megmutatjuk, milyen különleges égi jelenségek lesznek az évben – készítse elő a naptárát!

A csillagászat szerelmesei számára felejthetetlen élményeket ígér a 2026-os esztendő, hiszen rengeteg látnivaló vár ránk. A közelgő égi jelenségek között káprázatos szuperholdak, intenzív meteoresők és drámai nap- és holdfogyatkozások is szerepelnek, így az év minden szakaszában érdemes lesz az eget fürkészni.